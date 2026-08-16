Prisión provisional y sin fianza para el detenido por el homicidio de su compañero de piso en Málaga

Un juzgado ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 32 años detenido por la Policía Nacional por haber matado, presuntamente, a su compañero de piso, de 52 años, que fue hallado sin vida y con signos de violencia el pasado jueves, 13 de agosto, en un domicilio de Málaga.

El juez de la Plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ha decretado este domingo su ingreso en prisión tras tomar declaración al arrestado, al que se investiga inicialmente por un presunto delito de homicidio, han informado a EFE fuentes judiciales.

No obstante, ha pedido al forense que realice un examen sobre su estado psíquico, han añadido. El caso será asumido por la Plaza número 6 de la Sección de Instrucción.

Tal y como informó previamente este periódico, el detenido ha sido puesto a disposición judicial este domingo tras haberse autoinculpado del homicidio durante la toma de declaración en la sede policial, según han señalado fuentes policiales.

Ambos implicados en el suceso compartían una vivienda situada en el distrito de Bailén Miraflores de la ciudad de Málaga junto a otros dos varones. Fue uno de ellos -distinto al que ha sido arrestado- quien alertó el pasado jueves a los servicios de emergencia de que un amigo no respiraba.

Tras confirmar los servicios sanitarios su fallecimiento, agentes de la Policía Nacional realizaron una inspección ocular de la vivienda y comprobaron que el fallecido presentaba hematomas compatibles con una muerte violenta.

La autopsia confirmó la naturaleza violenta de la muerte, que se produjo por politraumatismos, y el grupo de Homicidios de la Comisaría de Málaga se hizo cargo de la investigación de los hechos.

Entre otras diligencias, los agentes tomaron declaración a los compañeros de piso del fallecido. Uno de ellos, tras manifestar versiones incoherentes, confesó que en días previos al fallecimiento de la víctima, un hombre de 52 años, le llegó a golpear en varias ocasiones, sin que acudiera a un centro médico.