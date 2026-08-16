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Ahogamiento

Segundo ahogamiento en una semana en las playas de Málaga: Muere una mujer de 50 años en el Rincón de la Victoria

El cuerpo apareció flotando a primera hora de la mañana con signos de ahogamiento. Ya el miércoles se recuperó el cadáver de una mujer de 80 años en El Palo

Un socorrista en una playa de Rincón de la Victoria

Un socorrista en una playa de Rincón de la Victoria / L.O.

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La Opinión

Málaga

Los servicios de emergencia 061 han confirmado este domingo el fallecimiento de una mujer de 50 años, cuyo cuerpo ha aparecido a primeras horas de esta mañana flotando en las aguas de la playa de Rincón de la Victoria, en Málaga.

Así lo han confirmado fuentes del 112 a Europa Press. Dichas fuentes han detallado que el primer aviso fue recibido pasadas las 10,00 horas. En la llamada se alertaba de la presencia de un cuerpo flotando en la playa de Rincón de la Victoria.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios. Finalmente, el 061 ha certificado el fallecimiento de la mujer.

Segundo ahogamiento en la misma semana

Esta misma semana recuperaron de la playa de El Palo el cuerpo de una mujer de 80 años con signos de haberse ahogado al menos una hora antes del hallazgo. Según fuentes de Emergencias 112, un aviso a las 10.40 horas ha informado de la presencia del cuerpo de una persona en el agua, momento en el que el centro coordinador ha movilizado a la Policía Local, Policía Nacional, Servicios de Playas y a los sanitarios del 061.

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El cuerpo fue recuperado por los socorristas con ayuda de ciudadanos que se encontraban presentes en la playa ante la dificultad para sacar el cadáver del agua.

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