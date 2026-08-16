El Sercla evita 13 huelgas y la pérdida de 56.232 horas de trabajo en Málaga durante el primer semestre

La mediación laboral ha permitido evitar 13 huelgas en Málaga durante el primer semestre de 2026, unos paros que habrían afectado a 2.425 trabajadores y que suponían un impacto de 56.232 horas de trabajo. El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) cerró con acuerdo 18 conflictos colectivos tramitados de forma efectiva entre enero y junio en la provincia.

Los paros desconvocados afectaban principalmente a empresas concesionarias de servicios públicos para distintas administraciones, entre ellas compañías vinculadas a la limpieza, la recogida de residuos, los servicios sociales y la ayuda a domicilio.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Carmen Sánchez Sierra, ha destacado: "la contribución de este útil instrumento de diálogo y negociación a la mejora de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo en la provincia".

Los acuerdos que permitieron evitar 13 huelgas en Málaga

Las mediaciones impulsadas por el Sercla han servido para acercar las posiciones de empresas y trabajadores en conflictos relacionados con aspectos como los turnos de trabajo, la reducción de la jornada anual, los pluses, los incrementos salariales o el aumento progresivo de las plantillas.

Entre los acuerdos más destacados del primer semestre se encuentra el alcanzado entre la empresa y los trabajadores de Metro Málaga, que permitió poner fin al conflicto y desconvocar la huelga prevista.

También se cerraron con acuerdo las negociaciones que evitaron una huelga entre el personal del Consorcio Orquesta de Málaga, lo que permitió mantener su programa de actividades, así como el conflicto planteado por el personal laboral del Ayuntamiento de Mijas.

Málaga, segunda provincia andaluza con más conflictos colectivos

Entre enero y junio de 2026, la sede del Sercla en Málaga recibió 92 expedientes de mediación colectiva. La provincia se sitúa así como la segunda de Andalucía con mayor número de procedimientos, únicamente por detrás de Sevilla, con 103, y por delante de Cádiz, con 76.

Los conflictos planteados en Málaga afectaron en conjunto a 493 empresas y 20.736 trabajadores durante los seis primeros meses del año.

El volumen de expedientes refleja el peso de la negociación laboral en una provincia en la que sectores con una elevada concentración de trabajadores pueden verse afectados por conflictos colectivos que, cuando no se resuelven mediante la mediación, pueden desembocar en huelgas.

Málaga lidera los expedientes individuales ante el Sercla

La actividad del organismo también ha aumentado en los conflictos laborales individuales. Durante el primer semestre del año se presentaron 610 expedientes en Málaga, un crecimiento significativo respecto al ejercicio anterior.

Con esta cifra, Málaga es la provincia andaluza con más expedientes individuales presentados, por delante de Sevilla y Cádiz, y concentra el 30% del total registrado en Andalucía.

De los 610 procedimientos, 514 ya han sido tramitados de forma efectiva y otros 78 continúan en tramitación. Según los datos facilitados, el porcentaje de asuntos gestionados alcanza el 93,80% de los expedientes presentados.

Más de 265.000 trabajadores están cubiertos por convenios colectivos en Málaga

La negociación colectiva mantiene también un importante peso en el mercado laboral malagueño. La provincia cuenta actualmente con 88 convenios colectivos vigentes, la misma cifra que Sevilla y solo por detrás de Cádiz, que suma 93.

Estos convenios proporcionan cobertura a 71.122 empresas y 265.058 trabajadores de la provincia. Málaga representa de esta forma el 27,88% de las empresas y el 16,81% de los trabajadores afectados por convenios colectivos en el conjunto de Andalucía.

El número de personas protegidas por estos acuerdos ha crecido considerablemente durante los últimos años. En 2022 había 120.326 trabajadores cubiertos por convenios en Málaga, mientras que en 2026 la cifra asciende a 265.058, más del doble en cuatro años.

También ha aumentado el número de empresas incluidas bajo convenio, que ha pasado de 43.539 en 2022 a las actuales 71.122.

Los salarios pactados en convenio suben un 2,48% en Málaga

El incremento salarial ponderado de los convenios colectivos en Málaga se sitúa en el 2,48% en 2026. La subida alcanza el 2,83% en los convenios originarios y el 2,43% en los revisados.

La cifra provincial se mantiene por debajo de la media de Andalucía, situada en el 3,08%.

El peso de los convenios sectoriales resulta especialmente importante porque, aunque son menos numerosos que los acuerdos de empresa, concentran buena parte de los trabajadores y compañías acogidos a la negociación colectiva.

Qué es el Sercla y para qué sirve

El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía nació en 1996 mediante un acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma.

El organismo está adscrito al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, integrado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT-A, CCOO-A y la Junta de Andalucía, y administrativamente forma parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Entre sus principales objetivos se encuentran evitar que los conflictos laborales terminen necesariamente en los tribunales, favorecer la negociación entre empresas y trabajadores y facilitar mecanismos propios para alcanzar acuerdos.

El sistema dispone de sedes en todas las provincias andaluzas y actúa mediante procedimientos de conciliación y mediación para intentar solucionar las diferencias laborales antes de que deriven en procesos judiciales o huelgas.