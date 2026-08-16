Ahogamiento
Tres ahogados en una semana en las playas de Málaga: Fallece un hombre de 76 años en Torremolinos
Esta muerte se suma a la de dos mujeres, de 80 y 50 años, en las costas del Rincón de la Victoria y de El Palo
Un hombre de 76 años ha fallecido en la tarde de este pasado domingo en una playa en el municipio malagueño de Torremolinos, según han precisado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.
El 112 recibió un aviso sobre las 19,40 horas de este pasado domingo alertando de que un hombre no reaccionaba y lo habían rescatado del agua en una playa en Torremolinos.
Al parecer, le fueron practicadas las maniobras de RCP, aunque, tras recibir asistencia, falleció. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y los servicios sanitarios.
Rincón de la Victoria
Los servicios de emergencia 061 han confirmado este domingo el fallecimiento de una mujer de 50 años, cuyo cuerpo ha aparecido a primeras horas de esta mañana flotando en las aguas de la playa de Rincón de la Victoria, en Málaga.
Así lo han confirmado fuentes del 112 a Europa Press. Dichas fuentes han detallado que el primer aviso fue recibido pasadas las 10,00 horas. En la llamada se alertaba de la presencia de un cuerpo flotando en la playa de Rincón de la Victoria.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios. Finalmente, el 061 ha certificado el fallecimiento de la mujer.
El Palo
Esta misma semana recuperaron de la playa de El Palo el cuerpo de una mujer de 80 años con signos de haberse ahogado al menos una hora antes del hallazgo. Según fuentes de Emergencias 112, un aviso a las 10.40 horas ha informado de la presencia del cuerpo de una persona en el agua, momento en el que el centro coordinador ha movilizado a la Policía Local, Policía Nacional, Servicios de Playas y a los sanitarios del 061.
El cuerpo fue recuperado por los socorristas con ayuda de ciudadanos que se encontraban presentes en la playa ante la dificultad para sacar el cadáver del agua.
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