La Aemet activa aviso amarillo por fuertes lluvias en Ronda, la única comarca de Málaga en alerta

Superado el ecuador de agosto, vuelven las lluvias y persiste el calor en Andalucía según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que incluye a la provincia de Málaga entre los avisos por fuertes precipitaciones para este lunes.

Entre las 12 y las 20 horas, la comarca de Ronda estará en aviso amarillo por lluvias que podrán acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora. La alerta incluye también el desarrollo de tormentas que podrán traer granizo y rachas fuertes de viento. En cualquier caso, la Aemet informa de que esta previsión meteorológica entraña un "peligro bajo".

En cuanto al resto de comarcas, no hay avisos activos por lo que se espera un buen pronóstico en Sol y Guadalhorce, Antequera y Axarquía. En el caso concreto de la capital malagueña, que continúa hoy las fiestas por su Feria de Agosto, la nubosidad acompañará al día aunque no se esperan precipitaciones, con unas temperaturas que alcanzarán los 32 grados centígrados en las horas centrales del día y caerán en torno a los 27 grados a la noche. La humedad relativa se mantendrá en torno al 60%, llegando a rozar el 90% ya de madrugada.

El tiempo en Málaga capital para el 17 de agosto. / L.O

Resto de Andalucía

Hay activo también aviso amarillo por fuertes precipitaciones en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, así como el nivel amarillo por altas temperaturas en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

Así lo refleja la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, donde detalla que en la provincia de Cádiz se registrará el aviso amarillo por lluvias y tormentas en las zonas de Grazalema y la campiña gaditana desde las 12,00 horas hasta 20,00 horas, donde se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Córdoba, estará activo el nivel amarillo por tormentas en la comarca de Sierra y Pedroches entre las 14,00 horas y 22,00 horas. Asimismo, esta misma zona también contará con el aviso amarillo por calor desde las 13,00 horas y 21,00 horas, con una temperatura máxima de 39 grados. Las comarcas de la campiña y la subbética cordobesa estarán en aviso amarillo por calor entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, donde se esperan máximas de hasta 39ºC.

Por otro lado, Jaén permanecerá bajo aviso amarillo por tormentas desde las 14,00 horas hasta las 22,00 horas de la noche en las comarcas de Morena y Condado; Cazorla y Segura; Capital y Montes de Jaén, y Valle del Guadalquivir, zonas que pueden ir acompañadas de chubascos fuertes y rachas muy fuertes de viento. No obstante, las zonas del Valle del Guadalquivir, Morena y Condado, y Cazorla y Segura también registrarán la alerta amarilla por altas temperaturas entre las 13,00 horas y 21,00 horas, donde las máximas estarán entre los 38ºC y 39ºC.

Igualmente, en Huelva se registrará el aviso por tormentas entre las 16,00 horas y las 3,00 horas en la zona de Aracena, donde se prevé que las precipitaciones puedan ir acompañadas de chubascos fuertes y rachas muy fuertes de viento.

Por último, la campiña sevillana y la Cuenca del Genil en Granada permanecerán en aviso amarillo por calor desde las 13,00 horas y las 21,00 horas, entre 38 y 39 grados de máximas.