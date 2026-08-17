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Comercio

La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo

La actividad se volverá a retomar el 19 de agosto con el horario habitual de Feria

Antonio Garijo Alba y su hijo Alejandro Garijo, propietarios de la Antigua Casa de Guardia, en 2016.

Antonio Garijo Alba y su hijo Alejandro Garijo, propietarios de la Antigua Casa de Guardia, en 2016. / Álex Zea

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Aroha Moreno

Aroha Moreno

La Antigua Casa de Guardia permanecerá cerrada los días 17 y 18 de agosto debido al fallecimiento de su propietario, D. Antonio Garijo Alba. Así lo ha comunicado el local en sus redes sociales, asegurando que volverá a abrir sus puertas el 19 de agosto, festivo en la capital. La taberna situada en la Alameda principal es un lugar de renombre entre los malagueños por su variedad de vinos y tapas. Además, en estas fechas de celebración, muchos ciudadanos acuden para compartir momentos con sus seres queridos.

Popularidad en la ciudad

La Antigua Casa del Guardia, fundada en 1840, es un reflejo de la historia de Málaga. La taberna mantiene viva las tradiciones y la esencia de las pasadas bodegas de vino, llamando la atención de viejas generaciones, así como de las nuevas. La cercanía y el modelo de venta directo de la barrica, producen en los clientes una sensación de familiaridad, lo que los influye a volver a acudir al establecimiento. Por ello, más allá de un bar, se trata de un punto de encuentro entre amigos y familiares.

Legado

Desde su origen en 1840, la taberna ha pasado por distintos propietarios. Su primer dueño fue José de la Guardia, que fue nombrado proveedor de la Casa de su Majestad la Reina Isabel II. En 1865, tuvo que ocupar el cargo de gobernador civil en Segovia y el establecimiento fue comprado por el empresario malagueño, D. Enrique Navarro. La tasca ha ido pasando por diferentes personas, hasta la actualidad, recibida por D. Antonio Garijo Alba, tras el fallecimiento de su padre en 1996.

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MLG 05-07-2024.-Barras de La casa del Guardia

Barra de La casa del Guardia, en la que se calcula con tiza la cuenta. / Álex Zea / LMA

Tras más de 100 años, la Antigua Casa de Guardia, se ha consolidado como un lugar emblemático de la capital. A diario, recibe a cientos de malagueños e incluso visitantes, que no solo disfrutan de los sabores de la ciudad, sino que comparten un momento irrepetible con la mejor compañía.

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