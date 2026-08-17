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Sucesos

Apuñalado un joven en la zona de atracciones de la Feria de Málaga

La Policía Nacional investiga las circunstancias y la autoría de la agresión, que se ha producido sobre las 4.15 horas de madrugada

Imagen de archivo de la zona de atracciones.

Imagen de archivo de la zona de atracciones. / Gregorio Marrero

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Jose Torres

Un joven de 24 años ha resultado herido la madrugada de este lunes en un incidente en el que ha sido apuñalado con un arma blanca en el Real de la Feria, en el Cortijo de Torres.

Según ha informado la Comisaría Provincial, los hechos se han producido sobre las 4.15 horas de la madrugada en la zona de atracciones, donde una riña ha finalizado con el apuñalamiento de una de las partes. El suceso ha convocado numerosas dotaciones policiales y a los sanitarios del 061, que han estabilizado al herido en el lugar y lo han trasladado a un hospital de la capital.

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La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las circunstancias de la agresión y la autoría. De momento no constan detenidos.

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