Urbanismo
El Ayuntamiento se reunirá este martes con los vecinos de Pedregalejo, por las quejas sobre el nuevo paseo marítimo
La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, y el concejal de Málaga Este, Carlos Conde, se reunirán este martes con los representantes vecinales, tras la concentración de más de 300 personas en protesta por el resultado de las obras
Carmen Casero y Carlos Conde, responsables municipales de Urbanismo y del Distrito Málaga Este, respectivamente, se reunirán este martes a las 10 de la mañana con representantes de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, la plataforma Vecinos por Pedregalejo y Málaga para Vivir, informan estos colectivos.
La cita, en la sede del Distrito Este, tiene lugar después de la concentración el pasado domingo 9 de agosto de más de 300 vecinos, en protesta por el diseño y el resultado de las obras del paseo marítimo, todavia sin concluir, y después de que los vecinos reclamaran la visita urgente a las obras del alcalde Francisco de la Torre.
¿Qué es lo que quieren los vecinos para el paseo marítimo de Pedregalejo?
Como informan los organizadores de la pasada movilización, los vecinos han logrado reunir ya más de mil firmas reclamando una serie de peticiones. Como ya informó este diario, las reclamaciones vecinales son las siguientes:
En primer lugar, piden "el uso ciudadano del paseo marítimo, que fue la finalidad con la que se presentó el proyecto" y recalcan que quieren que sea "un lugar para pasear, descansar, encontrarse y convivir".
También piden recuperar "la identidad, belleza e historia de Pedregalejo, respetando el carácter único que siempre ha tenido este paseo".
Los vecinos, por otra parte, exigen más árboles, sombra y "espacios de estancia", para que Pedregalejo sea "un verdadero refugio climático". Además, demandan que se recuperen las isletas demolidas.
Otra reclamación es la de contar con "materiales de calidad" y la reparación de todas las deficiencias. También, la restitución de farolas históricas, bancos y pavimento de canto rodado "allí donde corresponda". En esta línea, solicitan que no se eliminen más elementos del antiguo paseo y que el tramo del merendero Merlo "se acondicione sin derribar nada más".
Freno a más hoteles y restaurantes
Otra petición vecinal es que no se den nuevas autorizaciones para más restaurantes ni hoteles, por entender que el nivel de ocupación de este tipo de establecimientos "no debe seguir aumentando", por la saturación del paseo. La meta, recuerdan, es que el paseo sea para el uso ciudadano, "el objetivo con el que se presentó este proyecto".
Por otro lado, los vecinos demandan más participación vecinal, que el planeamiento urbanístico proteja el carácter ciudadano del paseo marítimo, y también que el Ayuntamiento no recepcione la obra hasta que el paseo marítimo "no esté a la altura de su historia y de su identidad".
Para terminar, los colectivos vecinales subrayan que estas peticiones deben servir también "para cualquier futura actuación en el paseo marítimo de El Palo y en el resto del litoral de Málaga".
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