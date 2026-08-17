Más precisión y menos sesiones: así es el nuevo acelerador lineal contra el cáncer del Hospital Regional de Málaga

El tratamiento del cáncer da un nuevo paso adelante en Málaga. El Hospital Regional Universitario ha incorporado un nuevo acelerador lineal de última generación que permitirá acceder a tratamientos complejos y ofrecer terapias más precisas, seguras y rápidas para los pacientes.

El nuevo equipo, que amplía las posibilidades terapéuticas frente al cáncer, beneficiará cada año a más de 550 pacientes, que podrán recibir técnicas avanzadas de radioterapia y radiocirugía.

“La incorporación de este acelerador lineal de última generación supone un paso importante para seguir mejorando la atención oncológica que ofrecemos a la población”, ha destacado el director gerente del Hospital Regional, José Antonio Ortega.

Tratamientos contra el cáncer más precisos y en menos días

El responsable del centro ha incidido precisamente en el impacto que tendrá para los pacientes: “Nos permite aplicar tratamientos más precisos, acortar los tiempos terapéuticos y facilitar que muchos pacientes puedan completar su tratamiento en menos sesiones, con el impacto positivo que esto tiene en su calidad de vida”.

Fachada del pabellón A del Hospital Regional de Málaga. / l.O.

El nuevo acelerador lineal ha supuesto una inversión de 2.649.900 euros, financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration EU dentro del Plan de inversión en equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud (INVEAT).

A esta cantidad se suman otros 130.000 euros destinados a las obras de adecuación del espacio en el que se ha instalado el equipamiento, situado en el pabellón A del Hospital General.

Más posibilidades de tratamiento para los pacientes con cáncer de Málaga

Según ha explicado el centro sanitario, la nueva tecnología amplía las posibilidades terapéuticas frente al cáncer y permite acceder a tratamientos de mayor complejidad. Entre las técnicas avanzadas que podrán aplicarse se encuentran la radiocirugía craneal y corporal, la radioterapia de intensidad modulada, la arcoterapia y la radioterapia guiada por imagen, entre otras.

Estas técnicas permiten administrar dosis más altas con mayor precisión, lo que en muchos casos reduce el número de sesiones necesarias.

Menos sesiones de radioterapia para algunos tumores de próstata y pulmón

En patologías como algunos tumores de próstata o de pulmón, los tratamientos pueden concentrarse en pocos días en lugar de prolongarse durante varias semanas, lo que facilita el proceso asistencial para los pacientes y disminuye los desplazamientos al hospital.

Además, el sistema incorpora herramientas de gran precisión para el tratamiento de lesiones intracraneales muy pequeñas mediante radiocirugía. También cuenta con un sistema de radioterapia guiada por superficie que permite mejorar la exactitud del posicionamiento del paciente durante el tratamiento.

Más de 550 pacientes se beneficiarán cada año del nuevo acelerador

Otro de los grandes beneficios de esta tecnología, según resalta el hospital, es que, en muchos casos, evita la necesidad de realizar tatuajes permanentes de referencia en la piel, una alternativa especialmente valorada por pacientes con cáncer de mama que requieren radioterapia.

Se estima que este equipamiento permitirá tratar cada año a más de 550 pacientes, de los cuales cerca de un centenar podrán beneficiarse de tratamientos de radiocirugía de alta exactitud.

La nueva tecnología ayudará también a reducir los tiempos de espera

La incorporación de este acelerador contribuye además a reducir los tiempos de espera y a ampliar el acceso a técnicas complejas que hasta ahora estaban condicionadas por la capacidad de los equipos existentes.

“Esta tecnología amplía de forma significativa nuestras posibilidades terapéuticas y nos permite tratar tumores con una precisión milimétrica, protegiendo mejor los tejidos sanos”, ha señalado el jefe del Servicio de Oncología Radioterápica, Jorge Contreras.

Asimismo, ha incidido en las nuevas oportunidades que ofrece a los pacientes. “La radiocirugía de alta exactitud abre nuevas opciones para pacientes con lesiones pequeñas o localizaciones complejas, con resultados muy prometedores”.

Además de la instalación del equipo, el hospital ha desarrollado también una nueva red departamental de radioterapia y un sistema avanzado de planificación terapéutica que permiten optimizar el flujo de trabajo del servicio y "aprovechar al máximo" las capacidades del acelerador.

“Estas mejoras contribuyen a reforzar la capacidad asistencial del centro y consolidan al Hospital Regional Universitario de Málaga como referente en el tratamiento oncológico de alta complejidad”, ha concluido el hospital.