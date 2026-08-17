Carolina España avanza que el Presupuesto de la nueva legislatura reforzará la política de vivienda y la bajada de impuestos

“La Feria de Málaga preludia el inicio del nuevo curso político en Andalucía". Así ha arrancado la vicepresidenta tercera y ministra de Hacienda, Carolina España, su atención a los medios en El Real del Cortijo de Torres en este lunes de festejos. La malagueña ha mirado hacia septiembre por unos instantes para recordar a los andaluces que el arranque del curso irá de la mano de la elaboración de los que serán los novenos presupuestos presentados por el Gobierno de Juanma Moreno desde su llegada a la Junta de Andalucía. La vivienda y la bajada de impuestos serán protagonistas de las cuentas del nuevo gobierno andaluz, esta vez con Vox en sus filas.

España ha indicado que las cuentas de 2027 “se aprobarán en tiempo y forma” y ha subrayado que contarán con la "estabilidad" política derivada del acuerdo con los de Abascal para gobernar de Andalucía. “Serán los presupuestos con mayor respaldo parlamentario de la historia de Andalucía”, ha apuntado, haciendo referencia a los 68 votos a favor (si se suman los parlamentarios de PP y Vox) con los que potencialmente contarán a lo largo de esta legislatura.

La vivienda, una preocupación general

La responsable de Economía y Hacienda de la Junta ha avanzado que la vivienda ocupará un lugar destacado entre las prioridades de las cuentas del próximo ejercicio. Carolina España ha señalado especialmente esta cuestión por su importancia en Málaga, donde “la vivienda constituye uno de los principales problemas de los ciudadanos”.

En este sentido, España ha recordado que el presidente de la Junta haya decidido crear una Consejería específica de Vivienda y ha asegurado que los presupuestos de 2027 “redundarán aún más en el esfuerzo que año tras año viene haciendo la Junta de Andalucía” en esta materia. La consejera ha insistido que en Andalucía se ha multiplicado por cuatro la construcción de vivienda pública.

Continuidad en la bajada de impuestos

Según ha explicado la por primera vez nombrada vicepresidenta tercera de la Junta, las medidas fiscales adoptadas desde 2019, año en que Moreno Bonilla ascendería a presidente de Andalucía, suponen actualmente un ahorro de 1.794,2 millones de euros al año para los contribuyentes andaluces en comparación con la fiscalidad que existía hasta 2018. En el caso concreto de la provincia de Málaga, Carolina España ha señalado que más de 939.000 contribuyentes se benefician de estas rebajas fiscales, con un ahorro superior a 560 millones de euros anuales.

La consejera de Economía y Hacienda ha defendido que esta política fiscal es compatible con el fortalecimiento de los servicios públicos y con una gestión rigurosa de las cuentas autonómicas.

"Un Gobierno necesita presupuestos"

Carolina España mide la estabilidad presupuestaria de un Gobierno en su capacidad de reunir los votos necesarios para sacar adelante unos presupuestos con los que desarrollar las políticas públicas y cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos. La política malagueña ha aprovechado para lanzar un dardo al Gobierno de España desde El Real de la Feria de Málaga para que acelere la propuesta de dotación presupuestaria para las comunidades.