Cambios en la vivienda en Málaga en 40 años: de una mayoría de hogares de cuatro o más personas en los años 80 a los unipersonales

Vivir solo gana cada vez más peso en Málaga. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de julio de 2026 la provincia contabiliza 200.557 hogares unipersonales, lo que supone el 27,9% de las 718.981 viviendas registradas.

En otras palabras, más de una de cada cuatro viviendas de Málaga está ocupada por una sola persona. Se trata, además, de una tipología que continúa creciendo: respecto a julio de 2025, cuando había 198.153 hogares unipersonales, se han sumado 2.404 viviendas más, un incremento del 1,21% en un año.

Un modelo de convivencia cada vez más consolidado que sitúa a Málaga como la quinta provincia de España y la primera de Andalucía con más hogares unipersonales.

Lejos de perder peso, este tipo de hogar continúa creciendo y ya está muy cerca de convertirse en la forma de convivencia más frecuente en la provincia. Por ahora, el primer puesto corresponde a las viviendas ocupadas por dos personas, que suman 207.145 y representan el 28,8% del total.

La fotografía que dibujan los datos del INE evidencia el peso de los hogares de menor tamaño en Málaga. Si se suman las viviendas ocupadas por una y dos personas, alcanzan el 56,7% del total.

La distribución completa deja 207.145 hogares de dos personas, el 28,8%; 200.557 unipersonales, el 27,9%; 169.764 viviendas con cuatro o más residentes, el 23,6%; y 141.515 hogares de tres personas, que representan el 19,7%. De este modo, las viviendas con tres residentes son menos numerosas, mientras que los hogares de una y dos personas concentran claramente la mayor parte del parque residencial contabilizado.

Una y dos personas

El número total de hogares también ha aumentado durante el último año. Málaga ha pasado de 711.544 viviendas en julio de 2025 a 718.981 en julio de 2026, lo que supone 7.437 hogares más, un crecimiento del 1,05%.

Sin embargo, el incremento no se reparte de la misma manera entre todas las tipologías. Los hogares formados por dos personas son los que más aumentan, con un 1,50%, seguidos precisamente de los unipersonales, con un 1,21%.

Por detrás, las viviendas con tres residentes crecen un 0,96%, mientras que los hogares de cuatro o más personas apenas avanzan un 0,37%.

Los datos muestran, por tanto, que el crecimiento de los hogares malagueños se concentra especialmente en las viviendas con menos residentes.

Primer semestre

La tendencia también se aprecia si se compara la evolución dentro del propio 2026. En enero, Málaga contabilizaba 716.036 hogares, frente a los 718.981 registrados en julio. En apenas seis meses se han incorporado 2.945 hogares, lo que supone un incremento del 0,41%.

Los hogares unipersonales también han aumentado durante este periodo. En enero había 199.519 viviendas ocupadas por una sola persona y en julio la cifra asciende a 200.557, es decir, 1.038 más en medio año. La evolución confirma así el creciente protagonismo de las viviendas con pocos residentes: más de la mitad de los hogares malagueños están ya ocupados por una o dos personas y son, además, los que más están aumentando.

Una familia, en una imagen de archivo. / EFE

Líder de Andalucía y España

En Andalucía hay 952.571 hogares unipersonales, de los que 200.557 se encuentran en Málaga, el 21,1% del total. La provincia lidera así el ranking andaluz, por delante de Sevilla (192.118), Cádiz (130.923) y Granada (123.673).

En conjunto, más de uno de cada cinco hogares unipersonales andaluces está en Málaga. Además, la provincia ocupa el quinto puesto a nivel nacional, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante.

¿Por qué cada vez vivimos más solos?

La estructura de los hogares malagueños ha cambiado de forma notable en las últimas décadas. Cada vez son más las viviendas ocupadas por una sola persona, una tendencia que contrasta con el modelo familiar que predominaba años atrás. Hace dos décadas eran más habituales los hogares formados por dos o tres personas, mientras que en los años 80 tenían mayor peso las familias de cuatro o más miembros. Desde entonces, los hogares de menor tamaño han ido ganando protagonismo.

Detrás de este cambio se encuentran factores demográficos y sociales como el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población y la evolución de los modelos de convivencia. Cada vez nacen menos niños y aumenta el peso de las personas de mayor edad, dos fenómenos que contribuyen a reducir el tamaño medio de los hogares y a incrementar el número de viviendas ocupadas por una sola persona.

Mano de una anciana con bastón en una imagen de archivo. / CECUA - Archivo

A ello se suma que la formación de parejas y familias se produce, en muchos casos, más tarde que hace unas décadas. También han cambiado las trayectorias personales y familiares: separaciones, divorcios, viudedad o simplemente la decisión de vivir de manera independiente pueden acabar configurando hogares con un único residente.