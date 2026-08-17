Denuncian excesos laborales con la UPR de Málaga para cubrir el déficit de plantilla en los grandes eventos

La Confederación Española de la Policía denuncia la situación por la que está pasando la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Málaga, ya que considera que la actual planificación de la Comisaría Provincial está «vulnerando los períodos mínimos de descanso» previstos por la normativa y «comprometiendo seriamente su recuperación física y mental» de los agentes, conocidos en el ámbito policial como los Fénix. Según la organización sindical, el déficit de plantilla en otras áreas de Seguridad Ciudadana ha convertido a la UPR en un «recurso permanente» para cubrir cualquier necesidad operativa «modificando continuamente los servicios y descansos sin planificación suficiente y siempre a costa de los mismos policías», ya sea en Feria, en Semana Santa o en Navidad. Esta situación, añaden, supone la «destrucción de la conciliación familiar» y un «desgaste profesional» que provoca una desmotivación entre los funcionarios afectados.

Los representantes de la CEP recuerdan que la Circular de la Dirección General de la Policía de 18 de diciembre de 2015, que regula la jornada laboral de los funcionarios de la Policía Nacional, es «la única norma actualmente vigente» en materia de jornada y descansos, derogando expresamente cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a su contenido. «Por ello, las denominadas «necesidades del servicio» no pueden utilizarse como una justificación permanente para vulnerar el derecho al descanso de los policías», abundan.

Como ejemplo de la situación que se vive en dicha unidad, la CEP asegura que su acción sindical ha evitado que números agentes tengan que prestar servicio siete días consecutivos durante la Feria de Málaga, lo que supondría vulnerar los períodos mínimos de 48 horas continuadas descanso. Indican que el alto mando ha rectificado y ha anunciado que autorizará dos días libres entre semana para evitar esa situación, pero el sindicato ha solicitado identificar a la persona que dio la orden inicial por si procediera llevar el caso a los tribunales.

Desvío de agentes

Esta denuncia de la CEP se produce días después de otra en la que advertían el desvío de agentes de unidades especializadas ajenas a la seguridad ciudadana para cubrir el dispositivo de la Feria de Málaga, como de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT), de la Policía Judicial o incluso de Extranjería. «¿Quién realiza el trabajo que estos funcionarios dejan de hacer mientras son destinados a cubrir la Feria? Las investigaciones, expedientes, gestiones documentales y demás actuaciones policiales no desaparecen; simplemente se retrasan, perjudicando tanto a los policías como al servicio que recibe la ciudadanía», planteaban.

La Comisaría Provincial, por su parte, argumentó a este diario que el de la Feria es un dispositivo «transversal» que va más allá de los recintos feriales y que no afectará al trabajo ordinario de las unidades de origen.