Sucesos
Detenido en Málaga un conductor de VTC tras provocar varias colisiones, empotrarse contra un semáforo y dar positivo en alcohol y drogas
La Policía Local localizó al hombre en la avenida de Molière, donde los agentes le intervinieron una navaja con la que llegó a amenazarles
El conductor de un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) fue detenido el pasado sábado en Málaga capital tras provocar daños en varios coches mientras circulaba y dar positivo en tanto en alcohol como en sustancias estupefacientes, según han confirmado fuentes municipales.
Los hechos ocurrieron sobre las 18.45 horas, cuando la Policía Local recibió a través del 092 una llamada que informaba de las colisiones que estaba provocando un conductor de VTC que realizaba maniobras temerarias por la avenida de Velázquez y que no se detenía. Según otras fuentes consultadas, el cuerpo municipal activó un dispositivo para localizar el vehículo, que finalmente fue localizado empotrado contra un semáforo de la avenida de Molière. Esta versión añade que los agentes se acercaron al coche y vieron al hombre que iba al volante fumando una pipa que parecía contener droga mientras sostenía una navaja en la otra mano.
Fumando en pipa
Los agentes le pidieron que se aperara del coche, momento en el que las fuentes aseguran que el hombre arremetió contra ellos infructuosamente. Luego se puso el arma en el cuello amenazando con cortárselo, volvió a abalanzarse contra los funcionarios, que se vieron obligados a desenfundar sus armas, y finalmente desistió tirándose al suelo.
Ya detenido, fue trasladado primero a un centro médico, donde al parecer amenazó al personal sanitario que lo atendió, y a dependencia del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), donde arrojó positivo en alcohol y drogas. Las fuentes aseguran que el hombre acumula varios antecedentes, algunos por atentado a agentes de la autoridad.
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