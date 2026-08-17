Feministas contra la ley trans respaldan que no sea violencia de género el caso de Franyel, la mujer trans asesinada en Málaga

La polémica muerte de Franyel presuntamente a manos de su pareja ha sembrado un debate sin precedentes entre colectivos sociales feministas de toda España. Su condición de mujer trans, aunque aún sin reconocer como tal en el Registro Civil, ha destapado una anomalía en el sistema: ¿Debe contabilizarse el asesinato de una mujer trans a manos de su pareja como un caso de violencia de género si esta no está legalmente inscrita como tal? Pese a los intentos de sindicatos y diversas asociaciones de escalar el caso a la justicia, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que reúne a grupos feministas contrarios a la ley trans, ha respaldado la decisión del tribunal de no investigar como violencia de género el asesinato de una mujer trans en Marbella (Málaga).

Esta organización entiende "acertada" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de que se investigue el asesinato en una sección de instrucción y no en un juzgado de violencia sobre la mujer al considerar un requisito legal indispensable la inscripción de su nueva identidad. Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres "la cuestión no es la gravedad del crimen, que debe ser investigado y castigado con toda la contundencia del Código Penal, sino su correcta calificación jurídica".

Argumentan que la ley integral contra la violencia de género de 2004 no se aplica en función de identidades o percepciones subjetivas, sino que recoge las circunstancias que deben concurrir. "No concurre el presupuesto legal de un hombre que ejerce violencia sobre una mujer que es o ha sido su pareja, ni puede calificarse esa relación como expresión de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres", señala.

"Existía una relación de pareja pero entre dos personas del mismo sexo biológico y, en este caso, también del mismo sexo registral", añade este grupo de entidades feministas, que incide en que debe encuadrarse como violencia doméstica.

El presunto homicida, un hombre de 59 años que fue arrestado por la Policía tras confesar el crimen, será investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio.