Apuñalado en la Feria de Málaga: La investigación apunta a que un feriante agredió con un machete a la víctima por intentar ligar con su pareja

El hombre detenido por presuntamente apuñalar a un joven en el Real de la Feria de Málaga es el encargado de un puesto de cócteles en la zona de las atracciones, según ha informado este lunes la Policía Nacional, cuyas fuentes han añadido que la agresión estaría motivada por motivos "pasionales".

El suceso se ha producido sobre las 4.15 horas de la madrugada de este lunes, cuando Emergencias 112 ha recibido una llamada que informaba de la presencia de un joven herido que acaba de ser apuñalado por otro en la zona del Cortijo de Torres donde se encuentran las atracciones. El centro coordinador ha movilizado a efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local y 061, cuyos sanitarios han comprobado que la víctima presentaba una herida por arma blanca en el hemotórax izquierdo. El joven, de 23 años, ha sido trasladado en estado grave al Hospital Regional de Málaga, donde sigue ingresado.

Imagen de archivo de la zona de atracciones. / Gregorio Marrero

Grupo de Homicidios

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial se hicieron cargo de la investigación, que comenzó con la búsqueda de testigos de los hechos. Las distintas diligencias permitieron identificar al presunto agresor como un hombre que regenta un puesto de cócteles en esa zona del recinto. Las averiguaciones apuntan a que la víctima, que no trabaja en la Feria, intentó cortejar a una mujer que resultó ser pareja del arrestado, lo que provocó un encontronazo entre los dos hombres.

Durante esa disputa, el encargado del puesto, de 29 años, ha cogido un machete con el que presuntamente ha apuñalado a la víctima. El detenido se encuentra ya en dependencias policiales, donde los agentes siguen trabajando "para el total esclarecimiento de los hechos".