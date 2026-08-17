El jardín de Málaga que ha sido nombrado uno de los mejores del mundo: 25 años recabando semillas para crear un increíble parque de 28.000 plantas

Existe un rincón del interior de Málaga que desde hace años despierta el interés de especialistas en botánica y jardinería procedentes de todo el mundo por la amplia diversidad vegetal que acoge, con 28.000 plantas de todos los países pertenecientes a 5.200 especies diferentes, una variedad que le ha hecho ser nombrado uno de los mejores jardines de todo el globo. Se trata del Jardín de Rosario, un enclave de nueve hectáreas localizado en Villanueva del Rosario.

La riqueza natural que aglutina este jardín, con miles de árboles, arbustos, plantas y flores llegados de distintos puntos de la geografía internacional, ha hecho que sea distinguido con el sello ‘Garden of Excellence’ de la American Horticultural Society, una de las asociaciones de jardinería más importantes de Estados Unidos.

Más de 25 años reuniendo semillas de todo el mundo para este jardín de Málaga

Con este distintivo, el Jardín del Rosario se convierte en todo un referente de la jardinería al contar con una de las colecciones más destacadas por su variedad arbórea.

El Jardín del Rosario, el parque de Málaga que se ha convertido en uno de los mejores del mundo / Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza

Un enclave rebosante de vida y belleza que no ha sido fruto de la casualidad ni de la fortuna, sino del trabajo arduo y constante del ingeniero de Caminos malagueño José Alba, que ha dedicado más de 25 años a reunir semillas y plantas durante sus viajes y con mediación con otros aficionados y sociedades botánicas.

Uno de los jardines privados más completos de todo el mundo, en Málaga

Una dedicación por adaptar, conservar y ordenar especies de todos los rincones del mundo desde este enclave malagueño que la prestigiosa asociación americana ha querido premiar con este reconocimiento.

El Jardín del Rosario, el parque de Málaga que se ha convertido en uno de los mejores del mundo / Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza

Así, lo que comenzó como una iniciativa personal en la propia finca de Alba se ha convertido en una de las colecciones privadas con mayor diversidad vegetal de España y uno de los lugares más visitados y admirados por los apasionados de la botánica.

Nueve hectáreas de senderos, árboles y flores en el Jardín del Rosario

Un enclave que, además de una enorme riqueza natural, también cuenta con una belleza extraordinaria al encontrarse a los pies de la sierra malagueña y rodeado de la naturaleza de Villanueva del Rosario, salpicada en sus nueve hectáreas de extensión por senderos que recorren los árboles, arbustos y flores.

Entre los principales tesoros que se pueden encontrar en el Jardín del Rosario destacan su colección de robles y encinas, formada por 220 especies, así como un centenar de variedades distintas de pinos y diversos ejemplares de abedules, fresnos, arces y arbustos.

Especies poco habituales en el Jardín del Rosario de Málaga

Un recorrido que se completa por algunas especies poco habituales en la zona, como distintas hayas propias de los puntos más meridionales del continente europeo.

El Jardín del Rosario, el parque de Málaga que se ha convertido en uno de los mejores del mundo / Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza

Esta combinación de especies procedentes de climas y territorios diferentes es uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los especialistas que han visitado la finca, y que le ha valido esta distinción de los expertos estadounidenses.

Un catálogo botánico completamente digitalizado

Y para facilitar que la máxima población descubra la riqueza de este lugar, Alba tiene completamente digitalizado el catálogo con las miles de plantas que forman parte del Jardín del Rosario, lo que permite controlar las especies, su procedencia y su ubicación dentro de este enorme terreno.

Además, cuenta con una biblioteca especializada en botánica y jardinería que reúne unos 2.000 volúmenes. Todo ello ha hecho del Jardín del Rosario uno de los lugares más valiosos y admirados por los especialistas en botánica y jardinería, que acuden cada año a este rincón malagueño para descubrir una de las colecciones vegetales más hermosas y completas de España.