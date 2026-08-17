Júzcar y Parauta, dos pueblos de Málaga sin oposición en sus Ayuntamientos: "Los vecinos son los portavoces de sus carencias"

En pleno Valle del Genal, en el término comarcal de Ronda, cohabitan dos pueblos separados por apenas 12 kilómetros que han teñido sus calles de un monocolor peculiar. Como si de una escena de Matrix se tratara, hace tres años que los vecinos de Júzcar y Parauta se decantaron por el azul o el rojo en las urnas, respectivamente. Lo que no se esperaban los regidores de ambos era que los resultados de las municipales de 2023 les pudieran abrir la puerta a una legislatura sin precedentes: no hay ningún concejal sentado en la bancada de la oposición. Pasado el ecuador del mandato, Katrin Ortega, alcaldesa de Parauta, y Francisco Lozano, primer edil de Júzcar, charlan con La Opinión sobre cómo está siendo gobernar desde la armonía política.

Júzcar, o la 'aldea azul'

Que el famoso 'Pueblo Pitufo' siga teñido de azul quince años después de la visita de la productora de la película cobra ahora más sentido social y político que nunca, pues su alcalde del Partido Popular, Francisco Lozano Fernández, arrasó en votos en este tercer mandato como regidor y no dejó margen a un solo edil de la formación socialista, contra la que había estado dos años sentado en el lado de la oposición, para hacerse un hueco en la mesa de decisiones del pueblo. A falta de un par de semanas para encarar la recta final de la legislatura, que este año además coincide con su feria, Lozano hace balance de unos años atípicos donde los vecinos han tomado voz cantante en nombre del resto de formaciones políticas.

"Cuando hemos tenido oposición lo hemos sobrellevado con naturalidad y siempre hemos tenido su referencia porque todo lo que sea trabajar para el pueblo es bueno", cuenta a La Opinión. En todos estos años, a Lozano no le ha dado tiempo de echar de menos a una oposición que, insiste, siempre aporta "otro punto de vista" que genera un debate positivo para el municipio. La ventaja (o desventaja, según se mire) que tienen los pueblos de menor población es que la comunicación entre el vecino y el poder es bidireccional y constante. "Los vecinos son los portavoces de sus carencias o aportaciones", asegura el regidor, que solo entiende la democracia y la prosperidad de su localidad como resultado de una fiscalización necesaria de su labor. Los juzcareños son quienes supervisan la actividad de los cinco concejales populares con los que cuenta el municipio.

Es sabido que en los pueblos de poca población, como es el caso de Júzcar y Parauta, que tienen 250 y 349, respectivamente, según los propios alcaldes (aunque no según el último registro del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía), se vota a la persona a la que se presenta a las elecciones. En ocasiones, el color político pasa a un segundo plano en contextos municipales. Lozano lo corrobora: "No puedo hablar de todos los pueblos, pero en general yo creo que se vota siempre a la persona más que al partido, pero bueno, yo siempre digo que el pueblo es el que decide lo que quiere y cuándo y estamos a disposición del ellos".

El regidor de Júzcar no teme perder la confianza de sus vecinos en los próximos comicios del 23 de mayo de 2027, cuando España volverá a abrir los colegios electorales de todos sus municipios para ejercer el derecho al voto y evaluar las legislaturas locales. "Sinceramente no pienso en esa rivalidad. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible, independientemente de los resultados que salgan", se sincera, aunque tiene algo muy claro: "El pueblo decide cuándo tenemos que salir. Y a partir de ahí, nosotros vamos a seguir teniendo la línea de trabajo de seguir luchando y mejorando Júzcar, porque, como hemos dicho, todo es mejorable". Seguirá, como dice, "aportando pintura desde el Ayuntamiento para que los vecinos sigan pintando el pueblo de azul".

El motor económico de Júzcar no ha dejado de ser el turismo desde que la productora audiovisual Sony se fijara en este pequeño pueblo del Valle del Genal para hacer la campaña publicitaria de 'Los Pitufos'. Lozano confiesa que al principio contaban con "mucho volumen de visitas" y que era complicada la tarea de atenderlos a todos como se merecían. "Era un poquito como que no podíamos darle a los visitantes una calidad de atención en cuestiones de alimentación o alojamiento porque era muchísima gente", confiesa. Pero esta situación se ha compensado. "Ahora viene más gente en todo el año, pero más espaciado y hemos ganado en calidad", resume el primer edil.

Lozano insiste en que están "a punto de entrar" en su temporada alta de visitas, que abarca desde el cierre de sus fiestas y primeros de septiembre hasta el puente de la Inmaculada en diciembre. Ahora, cuenta, se afana en dejarlo todo listo para entonces. "Estamos haciendo mejoras en los senderos, un puente colgante y hemos dado un poco de atractivo al pueblo para que los visitantes puedan venir y se lleven un buen sabor de boca", explica.

Parauta, historia del socialismo

Esta ha sido la segunda legislatura de Katrin Ortega bajo los mandos del término municipal de Parauta. La regidora, que volvía a tomar el poder una segunda vez, arrasó en votos en los comicios de 2023, cuando se acercó al 90% del escrutinio y se convirtió en la alcaldesa más votada de España, en porcentaje. Consiguió los siete ediles posibles, arrebatándole al PP los dos que le quedaban.

Su abuelo ya fue regidor de este pequeño pueblo del Valle del Genal, que no deja de crecer en población. "En Parauta siempre ha ganado el Partido Socialista desde que mi abuelo fue alcalde en el 79, así que imagínate... estamos hablando ya de 40 o 50 años en los que siempre ha ganado el Partido Socialista. Siempre ha sido por mayoría absoluta, pero nunca sin oposición como ahora", explica Ortega a este periódico. Es la primera vez que Parauta tiene siete concejales del mismo símbolo político y eso es algo que gusta a su alcaldesa. "Trabajamos igual, pero la verdad es que estamos bastante más relajadas", confiesa. "Cuando tienes oposición y llega un pleno, pues siempre hay tensión y al final alguien se pone nervioso, pero eso ya nosotras no lo tenemos", añade. Katrin Ortega acostumbra a usar el femenino del plural ("nosotras") porque son, en su mayoría, concejalas. Cinco mujeres y dos hombres.

Parauta se pronunció en las urnas hace tres años y depositó su confianza en Ortega. Nadie fiscaliza su labor. "Nosotros tenemos mucha suerte en ese aspecto, porque al final es que va prácticamente todo el pueblo en la misma dirección. Date cuenta que a mí me ha votado todo el pueblo menos 19 personas (que votaron al PP, aunque hubo 44 abstenciones, un voto nulo y dos en blanco). Todo el mundo está muy de acuerdo, todo es muy fácil. Confío mucho en mí", apunta la regidora. Ortega se entiende a sí misma como una mujer con suerte. "Soy la alcaldesa más votada en porcentaje de España y creo que también la que más suerte tiene porque no tengo ningún problema ni con los vecinos", añade.

El municipio acaba de celebrar el primer fin de semana de agosto sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario y ya calienta motores para la próxima: la Fiesta del Conejo, que será en noviembre. La temporada alta en Parauta empieza en otoño con su ruta de senderismo infantil llamada Bosque Encantado.