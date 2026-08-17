Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria

Los cierres de playas se han convertido este fin de semana en una de las noticias recurrentes de la Costa del Sol. Este lunes, seis playas de la capital malagueña han amanecido con la bandera roja izada y el acceso al agua prohibido: El Palo, San Andrés, La Misericordia, Sacaba, Guadalmar y Campo de Golf-San Julián. Los análisis de Emasa han detectado en estos puntos presencia de la bacteria E. coli por encima de lo que se considera seguro para el baño.

El motivo hay que buscarlo en la tormenta que cayó sobre la ciudad en la madrugada del pasado sábado 15 de agosto. La lluvia obligó a abrir aliviaderos en distintos puntos de Málaga, lo que provocó vertidos de agua al mar y, con ellos, la contaminación que ahora se ha detectado en estos arenales

El Ayuntamiento ha izado la bandera roja como medida de precaución para proteger la salud de los bañistas y ha anunciado que seguirá haciendo análisis en los próximos días para comprobar si la situación mejora.

Un vaivén de banderas verdes y rojas

La situación en la capital no es, sin embargo, nueva ni lineal. El propio fin de semana ya había dejado un cierre previo de cuatro playas (Sacaba, Guadalmar, La Misericordia y San Andrés) por la misma causa, los vertidos derivados de la tormenta. Tres de ellas, Sacaba, La Misericordia y Guadalmar, llegaron a recuperar la bandera verde el domingo, mientras que San Andrés seguía entonces a la espera de novedades sobre sus aguas. El nuevo aviso municipal de este lunes confirma que la mejora no ha durado: las tres playas que habían reabierto vuelven a cerrarse, San Andrés sigue afectada y se suman El Palo y Campo de Golf-San Julián a la lista de playas vetadas al baño.

El Ayuntamiento de Málaga no ha dado, por el momento, una fecha para la reapertura de estas playas, que dependerá de que los próximos análisis confirmen que el agua vuelve a ser segura. El problema llega, además, en plena Feria de Málaga, uno de los momentos de mayor afluencia turística del verano en la ciudad.

Benalmádena también mantiene cinco playas cerradas

El problema de las banderas rojas no se limita a la capital. Benalmádena mantiene desde el fin de semana cerradas al baño cinco de sus playas: Las Gaviotas, Santa Ana, Bil-Bil, Arroyo de la Miel y Los Melilleros. En este caso el motivo es distinto: varios bañistas de Las Gaviotas notaron reacciones en la piel, por lo que el Ayuntamiento decidió izar la bandera roja en esa playa como precaución y, poco después, extendió la prohibición al resto de puntos citados mientras se hacen las comprobaciones necesarias.

El Consistorio avisó al 112 para que se realizaran los análisis correspondientes y pidió a los usuarios que respeten la señalización y las indicaciones de los servicios de seguridad y salvamento. En el mismo municipio, las playas de Fuente de la Salud y Carvajal tienen bandera amarilla, esta última por la presencia de medusas.