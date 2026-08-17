El PP de Málaga apoya las reivindicaciones de Ceuta y critica la gestión migratoria del Gobierno

El PP de Málaga ha expresado este lunes su respaldo a Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. La presidenta provincial de la formación, Patricia Navarro, ha trasladado el "apoyo, solidaridad y respaldo sin ambages" del partido al pueblo ceutí y a las reivindicaciones que considera "justas y legítimas" de su presidente, al tiempo que ha aludido a la "vulnerabilidad" de Melilla.

Navarro ha realizado estas declaraciones durante la entrega de los premios 'Populares del Año' 2026, un acto en el que ha criticado la actuación del Gobierno central y ha considerado que existe una "ausencia clamorosa" del Ejecutivo que, a su juicio, "pone en riesgo el Estado del Bienestar".

La dirigente popular ha estado acompañada, entre otros representantes del partido, por la coordinadora de Economía y Hacienda del PP andaluz, Carolina España; la coordinadora de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; el coordinador de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado.

Críticas del PP de Málaga a la política migratoria del Gobierno

Durante su intervención, Navarro ha centrado parte de sus críticas en la gestión migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La presidenta provincial del PP ha asegurado que "un Gobierno no puede presumir de humanidad cuando despliega la solidaridad con ciudadanos de segundos y terceros países a costa del bienestar y de la seguridad de sus propios nacionales".

En este sentido, ha censurado lo que ha definido como la "inacción de Sánchez" ante la entrada de inmigrantes en situación irregular por las fronteras y ha afirmado que esta circunstancia provoca una saturación de los servicios públicos esenciales de Ceuta.

Según Navarro, esta situación "pone en riesgo el Estado del Bienestar" sustentado por estos servicios y también compromete, según sus palabras, la seguridad tanto de los ceutíes como del conjunto de España.

Navarro critica al PSOE de Benalmádena

La presidenta de los populares malagueños también ha trasladado sus críticas al ámbito provincial y ha cuestionado la actuación del PSOE de Benalmádena tras un grave accidente que provocó un incendio en el municipio.

Navarro ha calificado de "deleznable" que el portavoz socialista de la localidad, según su versión, utilizara el suceso y el dolor de las víctimas, familiares y amigos "para hacer política e intentar rascar algunos votos".

"Dudo mucho de que este camino les lleve a recuperar esa Alcaldía", ha señalado.

Frente a ello, ha defendido que el Partido Popular tiene definidas sus "líneas rojas" y ha reivindicado que las personas y las familias ocupan el centro de sus políticas. También ha destacado el "carácter humanista" de la formación, que ha contrapuesto a la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

La Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida, 'Popular del Año' 2026

El acto también ha servido para anunciar el reconocimiento de la decimoquinta edición de los premios 'Populares del Año'. En 2026, el PP de Málaga ha distinguido a la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida de Málaga, una plataforma integrada por más de una docena de asociaciones y entidades.

Navarro ha destacado su "generosidad" y su trabajo al servicio de otras personas, además de agradecer la labor de su coordinador, Antonio Paneque.

La presidenta provincial ha resaltado especialmente la capacidad de la agrupación para actuar ante situaciones de emergencia y ha señalado que sus integrantes están presentes "allí donde la incertidumbre y la emergencia reclaman una respuesta rápida y humana".

Reconocimiento a la labor solidaria dentro y fuera de Málaga

Navarro ha recordado algunas de las actuaciones realizadas por esta plataforma tanto en Málaga como fuera de la provincia. Entre ellas ha citado la ayuda prestada en barrios malagueños, la movilización por las personas afectadas por la guerra de Ucrania, las danas y borrascas, así como la atención a damnificados por terremotos.

"Hoy os damos las gracias en nombre de los miles de malagueños a quienes habéis ayudado", ha afirmado la dirigente popular, que también ha valorado la "reacción inmediata" de los voluntarios ante las distintas emergencias.