A prisión el hombre que confesó matar a golpes a su compañero de piso en Bailén-Miraflores

El hombre detenido por presuntamente matar a golpes a su compañero de piso en Málaga ha ingresado en prisión por orden judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado este lunes que la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital, en funciones de guardia, acordó anoche esta medida de forma provisional mientras se le investiga como presunto autor de un delito de homicidio, aunque el juez de guardia que le tomó declaración también ordenó que el arrestado sea examinado por el médico forense con el fin de hacer una valoración profesional de su estado mental. Según estas mismas fuentes, la instrucción del caso la asumirá la plaza número 6.

Los hechos se conocieron la mañana del pasado jueves, cuando uno de los cuatro inquilinos de un piso de distrito malagueño de Bailén Miraflores llamó a los servicios de emergencia porque uno de sus compañeros estaba inconsciente y no respiraba. Los sanitarios que acudieron a la vivienda sólo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, de 52 años y cuyo cuerpo presentaba hematomas compatibles con una agresión. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional activó el protocolo como muerte sospechosa de criminalidad, hipótesis que confirmó la autopsia al comprobar los forenses que la víctima sufría politraumatismos.

Tras la correspondiente inspección ocular de la vivienda por parte de la Policía Científica, los investigadores tomaron declaración a las otras tres personas que compartían vivienda con el fallecido. Según informó la Policía Nacional, uno de ellos, de 32 años, ofreció a los agentes varias versiones incoherentes hasta que finalmente confesó que días antes de que su compañero muriera lo agredió en varias ocasiones sin que la víctima acudiera al médico.

Un hombre mató a su casero en mayo

El pasado mes de mayo, otro varón ingresó en prisión por presuntamente matar a su casero, con el que compartía el mismo domicilio en la calle Carraca, en el barrio de Parque Victoria Eugenia, en Málaga capital. El presunto autor, de 46 años, también confesó que durante una disputa agredió a la víctima, de 60 años, cuyo cuerpo presentaba un grave traumatismo en el rostro y signos de asfixia. Ambos convivían con otros dos hombres.