El PSOE de Málaga exige explicaciones al Ayuntamiento tras los 3 cierres de playas este verano

El PSOE de Málaga ha reclamado al Ayuntamiento explicaciones y medidas después de que, según la formación, las playas de la capital hayan registrado tres episodios de cierre al baño durante este verano. Los socialistas consideran que la repetición de estas incidencias en plena temporada alta hace necesario analizar sus causas y reforzar la prevención.

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha calificado de "absolutamente nefasta la sucesión de cierres de playas que está sufriendo Málaga este verano" y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tienen tanto para los residentes como para la imagen turística de la ciudad.

"En plena temporada alta, encontrarnos una y otra vez con playas cerradas es una auténtica catástrofe para la imagen turística de Málaga, pero, sobre todo, para los malagueños y malagueñas, que tienen derecho a disfrutar de sus playas con seguridad y normalidad", ha señalado.

El PSOE cuestiona la gestión de las playas de Málaga

Ruiz Araujo ha contrapuesto estos episodios al discurso del equipo de gobierno municipal sobre la proyección turística de la capital. El portavoz socialista sostiene que los cierres registrados este verano requieren una respuesta por parte del Ayuntamiento.

En este sentido, ha afirmado: "Tres episodios en un mismo verano dejan de ser una anécdota y obligan al Ayuntamiento a dar explicaciones sobre qué está ocurriendo y, especialmente, sobre qué está haciendo para evitar que vuelva a suceder".

El representante socialista también ha cuestionado el posible impacto económico y turístico de los cierres de playas durante agosto. Para ello, ha comparado la situación con las críticas realizadas semanas atrás por el PP ante los retrasos ferroviarios en las conexiones con Madrid.

"Aplicando ese mismo criterio, ¿cuánto está perdiendo Málaga por encadenar cierres de playas en plena temporada alta? ¿Qué impacto tiene para nuestra imagen que un visitante llegue en agosto y se encuentre una playa cerrada?", ha preguntado.

Ruiz Araujo también ha puesto el foco en las consecuencias para los propios residentes: "¿Qué valor le ponemos al perjuicio que sufren miles de malagueños que pagan sus impuestos y no pueden disfrutar de algo tan básico y tan nuestro como nuestras playas?".

Reclaman investigar las causas y reforzar los controles

La concejala socialista Begoña Medina ha pedido, por su parte, que el Ayuntamiento no aborde cada cierre de manera independiente y elabore un diagnóstico que permita conocer qué está provocando, según el PSOE, esta sucesión de incidencias.

Medina ha reclamado al equipo de gobierno que "deje de tratar cada cierre como un episodio aislado" y que presente información sobre las causas.

"Cuando una situación se repite tres veces durante el mismo verano, el Ayuntamiento no puede limitarse a esperar a que pase. Tiene que investigar qué está fallando, reforzar los controles y adoptar las medidas necesarias para garantizar la calidad de las aguas y evitar que volvamos a encontrarnos con nuevas prohibiciones de baño", ha defendido.

El PSOE pide más prevención y mantenimiento del litoral

La edil socialista ha incidido además en la importancia de las playas como espacio público para los vecinos de Málaga, más allá de su peso dentro de la oferta turística de la capital.

"Las playas no son únicamente un recurso turístico ni un decorado para las campañas de promoción de Málaga, sino uno de los principales espacios públicos de nuestra ciudad", ha señalado.

Medina ha defendido que la gestión del litoral debe extenderse durante todo el año y ha reclamado mayor inversión en prevención y mantenimiento: "Málaga necesita cuidar su litoral durante los doce meses del año, invertir en prevención y mantenimiento y garantizar que en plena temporada alta nuestras playas estén abiertas, limpias y en condiciones".