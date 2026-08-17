El sector de la pirotecnia alza la voz contra la "asfixia" que sufren este verano en Andalucía: “Es una persecución desproporcionada a una industria tradicional que genera miles de empleos”

Ha sido noticia este domingo que Tolox no celebró, como cada año, su tradicional Cohetá en honor a San Roque, patrón de sus fiestas estivales. Pese a los intentos del pueblo de revocar la situación, la última palabra sobre este veto sin precedentes la tuvo la Dirección General de Gestión de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, que denegó la autorización excepcional necesaria para llevar a cabo el lanzamiento de cohetes días antes del festejo. Pero la situación en esta localidad de la Sierra de las Nieves no es un caso aislado en Andalucía, sino que responde a una narrativa mayor que ya pone en jaque al sector de la pirotecnia, que ha alzado la voz contra la "asfixia" y la "persecución desproporcionada" a negocios tradicionales y, recuerdan, "legales", que concentran la mayor parte de sus ventas en los meses de verano.

La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) ha alertado este lunes de que “las Administraciones imponen prohibiciones basándose en un riesgo inexistente o ínfimo”, pero sin "contemplar ayudas ni indemnizaciones”. Según explican, los datos oficiales desmienten la amenaza: la pirotecnia solo fue causa del 0,049% de la superficie forestal quemada en toda España desde 2017.

La patronal habla de “invasión de competencias” e insiste en que “se usa de forma fraudulenta la Ley de Montes para prohibir espectáculos en suelo urbano”. En este sentido, denuncian que comunidades como Andalucía apliquen el veto a discreción en zona de influencia forestal, sin tener en cuenta el Índice de Riesgo de Incendios Forestales diario de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las fiestas patronales concentran el 80% de los ingresos del sector

Las cancelaciones en julio y agosto ponen en riesgo la supervivencia de un sector tradicional que concentra el 80% de su actividad en verano. AEPIRO cree que se trata de oleada “indiscriminada e injustificada” de suspensiones y prohibiciones que responde a una “persecución desproporcionada” que ya amenaza con “el desmantelamiento inminente de una industria artesanal, tradicional, legal y regulada que genera miles de empleos”. La facturación anual del sector se concentra en las fiestas patronales de julio y agosto en todo el territorio nacional, pues actividad pirotécnica es parte de muchas festividades locales en la geografía española.

La asociación denuncia que “está calando en la opinión pública la certeza, incentivada por la clase política, de que la pirotecnia es causa relevante de los incendios forestales”. Insisten en que los datos oficiales acreditan justamente lo contrario. Según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), los fuegos artificiales solo han sido causa del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023, muy por detrás de la intencionalidad y el rayo, que concentran juntas más de dos tercios del total, y de otras causas cotidianas como colillas, vehículos, líneas eléctricas o quema de restos de poda.

La misma desproporción se repite comunidad por comunidad: en Aragón, la pirotecnia explica solo el 0,011% de las 34.840 hectáreas quemadas en el período; en Andalucía con un 0,02 por ciento de 104.525 hectáreas; Extremadura, el 0,040 por ciento de 68.937 hectáreas; en Castilla-La Mancha, el 0,044 por ciento de 48.058 hectáreas; y en Castilla y León, el 0,016 por ciento de 180.588 hectáreas.

Una industria "segura"

AEPIRO lamenta que se trate a la pirotecnia “como si fuera una actividad improvisada o temeraria”, cuando es una de las industrias más reguladas de Europa. Recuerdan que los artículos utilizados en espectáculos profesionales deben superar estrictos controles bajo la vigilancia de un Organismo Notificado independiente para obtener el Marcado CE, conforme a la directiva europea y a las normas EN 15947 y EN 16261; y, salvo producción propia debidamente autorizada, ningún producto puede comercializarse o dispararse en España sin pasar estrictos trámites para su inclusión en el Catálogo Oficial de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería (CATEX) del Ministerio de Industria.

A ello se suman los planes de seguridad exigidos en cada montaje, presencia de equipos de extinción de incendios en la zona de disparo y adopción de medidas de prevención durante los espectáculos. “Tratar como un peligro público una actividad con estos niveles de certificación, control y prevención es un insulto a los ingenieros y técnicos del sector”, denuncia AEPIRO.

Mesa de diálogo con las comunidades

El sector, a través de AEPIRO, exige la creación y puesta en marcha de una Mesa de Diálogo urgente con las Direcciones Generales de Emergencias de las Comunidades para que las restricciones veraniegas estén basadas y sustentadas en criterios de seguridad industrial y delimitación competencial estricta. “Queremos detener una campaña de acoso que destruye un patrimonio cultural, tradicional e industrial estratégico de la España rural”, destaca AEPIRO.