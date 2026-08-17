Así será el concurso para elegir a la constructora del Auditorio de la Música de Málaga

El Auditorio de la Música ha dado hoy un paso más, aunque esta vez de trámite: el Consejo de Administración de Promálaga ha aprobado los documentos necesarios para poder sacar la obra a concurso. Es decir, ya está todo listo para que la empresa municipal publique el anuncio y empiece a buscar constructora, tal y como anunció la semana pasada el alcalde, Francisco de la Torre.

El presupuesto, explicado

La cifra global sigue siendo la conocida: 202,6 millones de euros con el IVA incluido. Lo que aporta de nuevo el expediente es cómo se ha calculado ese dinero. Del total, unos 140,7 millones corresponden estrictamente a la obra; el resto son gastos generales de la empresa constructora, su margen de beneficio y el IVA.

Una diferencia importante respecto a otras obras públicas: aquí no se pagará un precio cerrado de antemano. La constructora cobrará mes a mes según lo que realmente vaya ejecutando, certificado por los técnicos que supervisen la obra, hasta llegar como máximo a esos 202,6 millones.

El gasto, además, se repartirá por años: en torno a 45 millones en 2027, 55 en 2028, 44 en 2029, 51 en 2030 y 5,8 millones para rematar en 2031, siempre que el Ayuntamiento vaya aprobando el dinero correspondiente cada ejercicio.

El Auditorio de la Música de Málaga se construirá junto al parque de Huelin / L.O.

Por qué será una única empresa y no varias

Antes de redactar el concurso, Promálaga preguntó a nueve constructoras con experiencia en edificios culturales complejos si convenía dividir la obra en distintos paquetes (por ejemplo, uno para la estructura y otro para las instalaciones). Las nueve respondieron lo mismo: mejor un solo contrato y una sola empresa responsable, sobre todo por la dificultad añadida de garantizar la calidad acústica del edificio si intervienen varios contratistas. Así se ha hecho.

Cómo se elegirá a la constructora

Una vez publicado el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, las empresas interesadas tendrán 55 días para presentar su oferta. No ganará automáticamente quien ofrezca el precio más bajo: el precio solo pesa un 26% de la nota final. El resto se reparte entre la experiencia del equipo que proponga cada empresa, su plan de trabajo y metodología, y las mejoras de sostenibilidad que ofrezca. Las empresas que no alcancen una nota mínima en estos apartados técnicos quedarán fuera del concurso, por buena que sea su oferta económica.

Solo podrán presentarse constructoras con experiencia acreditada: haber ejecutado antes al menos dos obras de complejidad similar y facturar al año, como mínimo, unos 66 millones de euros.

El reto de construir junto al mar

El solar donde se levantará el auditorio, frente al Parque de Huelin, es terreno ganado al mar, lo que complica los cimientos. Por eso el pliego ya prevé de antemano dos posibles cambios técnicos durante la obra si el terreno da problemas: un sistema distinto de pilotes para cimentar y otra maquinaria para excavar los muros subterráneos. Son ajustes previstos desde ya, con un límite: no podrán encarecer la obra más de un 5%.

El documento también deja claro que el sonido de las salas —la principal y la de cámara— es una exigencia que no admite fallos: una vez terminada la obra, se harán mediciones acústicas y, si no cumplen lo prometido, se considerará que la obra está mal hecha.

Garantías por si algo sale mal

La empresa que gane el concurso tendrá que depositar un aval y contratar varios seguros: uno que cubra toda la obra frente a imprevistos, otro de responsabilidad civil de al menos 10 millones de euros, y el llamado seguro decenal, obligatorio en España para cubrir posibles defectos del edificio durante los diez años siguientes a su entrega. Además, tendrá que responder de la obra durante al menos dos años después de entregarla.

Con el expediente ya aprobado, el siguiente paso es la publicación del anuncio de licitación. A partir de ahí empezará la cuenta atrás para elegir a la empresa que construirá, junto al Parque de Huelin, un edificio de más de 30.000 metros cuadrados y cerca de 2.000 butacas que Málaga lleva esperando casi veinte años.

El PSOE denuncia que se ocultó a los consejeros un reparo de Intervención

La aprobación no ha estado exenta de polémica. El portavoz del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha denunciado que el alcalde no facilitó a los consejeros de Promálaga toda la documentación disponible antes de someter a votación una contratación de más de 200 millones de euros. Según los socialistas, entre los papeles entregados no figuraba un reparo suspensivo de la Intervención General que cuestiona el procedimiento seguido para otorgar la concesión demanial a Promálaga: Intervención sostiene que esa decisión debía haber pasado antes por el Pleno municipal, algo que el gobierno de De la Torre resolvió después con otra interpretación jurídica.

Tampoco se incluyó, según el PSOE, un informe del Servicio de Valoraciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo que pone en duda algunas de las previsiones de ingresos con las que Promálaga justifica la rentabilidad del futuro equipamiento. La concejala socialista Lorena Doña ha explicado que la principal advertencia técnica afecta al aparcamiento de unas 500 plazas: para que sea rentable como calcula Promálaga, tendría que registrar una ocupación superior a la de los aparcamientos municipales de mayor uso, pese a que los propios técnicos prevén para él una afluencia mucho menor. También consideran optimistas los ingresos calculados para el restaurante del auditorio.

Doña ha recordado que la propia memoria económica del proyecto admite pérdidas desde el primer año (7,08 millones de ingresos frente a 11,55 millones de gastos) y reconoce que Promálaga necesitará entre 4,5 y 5 millones de euros anuales del Ayuntamiento para sostener el equipamiento una vez esté en marcha. El PSOE insiste en que no cuestiona la necesidad del auditorio, pero reclama transparencia sobre su coste real de mantenimiento antes de dar por buena la contratación.