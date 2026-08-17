El virus de los cítricos que ya ha llegado a Andalucía y amenaza al limón Verna de Málaga: la clorosis nervial amarilla

Un virus emergente de los cítricos ha llegado a Andalucía y mantiene en alerta al sector agrícola. La clorosis nervial amarilla de los cítricos, conocida por las siglas CYVCV, ha sido detectada en un limonero Verna de una plantación situada en Huércal-Overa, Almería.

Su aparición resulta especialmente relevante para Málaga, una provincia que concentra alrededor del 60% de la producción andaluza de limón Verna y donde buena parte de los cultivos citrícolas se localizan en el Valle del Guadalhorce.

Por el momento, no se ha confirmado ningún caso en la provincia de Málaga. Sin embargo, la capacidad de transmisión del virus, la presencia de insectos vectores y la cercanía del foco almeriense han llevado a investigadores y organizaciones agrarias a reclamar vigilancia y prevención.

Un virus detectado por primera vez en Pakistán

La historia de la clorosis nervial amarilla se remonta a finales de la década de 1980. Un grupo de investigadores que estudiaba cultivos de limoneros y naranjos amargos en Pakistán observó una coloración amarillenta especialmente marcada en las nervaduras de las hojas.Sin embargo, en España se han detectado los primeros síntomas a finales de 2025 en plantaciones de Cataluña y Valencia. Algo que indica una cosa: su fácil transmisión. La clorosis nervial amarilla (CYVCV) se trata de un patógeno emergente y muy peligroso para los cítricos debido a su forma de transmisión. A diferencia de otras afecciones, como el popular “mal seco”, esta se trata de un virus que se transmite por diferentes vías y que afecta directamente al árbol.

Cómo se transmite la clorosis nervial amarilla

En este sentido, el científico Miguel Aranda es un profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en concreto, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), situado en la Región de Murcia. Actualmente, está siguiendo el CYVCV muy de cerca.

Tras 20 años de experiencia, observando virus de la familia potexvirus, la misma del CYVCV establece tres posibilidades de expansión: por injerto de otro árbol contaminado, por labores mecánicas con herramientas que hayan estado en contacto con árboles positivos y por insectos vectores (los pulgones y mosca blanca de los cítricos).

Los limoneros, pomelos y naranjos amargos, los más vulnerables

Por su parte, el CYVCV no afecta directamente a todos los cítricos. En la mayoría de los casos, los que materializan las consecuencias negativas son el limonero, el naranjo amargo y el pomelo. “No es habitual verlo en el mandarino ni en el naranjo por ejemplo”, sostiene Aranda.

Además, aparentemente la edad es otro factor a tener en cuenta: “En España estamos empezando a familiarizarnos, pero lo que hemos visto es que solo se han manifestado positivos en plantaciones nuevas”, enfatiza Aranda que, por otro lado, hace énfasis en la reciente aparición del virus y el desconocimiento que se tiene aún de su magnitud.

Imagen de la recolección de limones. / L. O.

Qué daños provoca el virus en los cítricos

Lo que sí se puede confirmar es su potencial repercusión negativa al mercado de los cítricos nacional y regional, si este logra extenderse sin control por las plantaciones de la península. Sus efectos no solo se limitan al color amarillento de las hojas. La enfermedad produce una alteración del metabolismo celular en el árbol infectado y esta provoca una acumulación de almidón que bloquea el xilema, es decir, el tejido vegetal vascular encargado de transportar los nutrientes, desde las raíces, hasta las hojas de la planta.

Visualmente, estos efectos se traducen en abolladuras, abarquillamiento y arrugas en las hojas. Como consecuencia, la producción se ve notablemente afectada: “Los productos pueden perder calidad para el consumo, pueden tener deformaciones exteriores y el aspecto exterior no sería tan bueno. Por otro lado, los árboles afectados pueden producir menos, quizás entre el 10% y el 20%”, sostiene Aranda.

Por lo tanto, si esto se enfoca al mercado andaluz, esta se trata de la segunda región citrícola en España y, a su vez, la segunda más importante en toda la Unión Europea. Según la última estimación realizada por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, la región superará las dos millones de toneladas de cítricos durante el curso 2025-2026. Entre las provincias con más producción se encuentra Huelva que apunta a las 556.900 toneladas de cítricos, Almería con una estimación de 227.000 y también destaca Málaga con 103.650.

Málaga concentra el 60% del limón Verna andaluz

Concretamente, en la provincia costasoleña el impacto iría dirigido a la producción del limón Verna. Según Juan Bedoya, responsable de cítricos de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Málaga (COAG), la provincia concentra un 60% de la producción andaluza de este tipo de limón. Por otro lado, Bedoya avisa del riesgo que supondría la expansión sin control del virus por el Valle del Guadalhorce debido a su reducido tamaño: “Al final Málaga es muy reducida. En el Valle del Guadalhorce al final son alrededor de 10.000 hectáreas lo que hay de cultivo. Unas 5.500 hectáreas de cítrico”, sostiene.

Limones. / Pixabay

El potencial riesgo de expansión del CYVCV, además, se une a otras dificultades que atraviesa el campo malagueño actualmente. Bedoya habla de diversos factores climáticos que han generado una disminución de la producción: “Las dos inundaciones que hemos tenido, que se han llevado entre una cosa y otra, se ha perdido el 40% de la producción, según en qué zona. Por ejemplo, aquí en Cartama, Finca, que es que no le ha quedado ni un limón”, explica.

El virus llega en un momento complicado para el campo malagueño

La sequía también cobra importancia en la provincia: “Aquí la mayor preocupación es el agua, tenemos infraestructura de los años 70. Venimos de 3 años de sequía severa y si no llega a ser por los pozos privados se hubieran perdido fincas”, apostilla Bedoya. Por otro lado, la subida de precios por los conflictos globales complican aún más la situación, ya que gran parte de los abonos contienen petróleo. Por ello, Bedoya muestra preocupación por el agricultor que, en sus palabras, es el que “aguanta y asume”, actualmente, una excesiva responsabilidad en la actuación contra el virus.

Los cítricos en riesgo por esta afección toman relevancia a nivel regional, ya que se calcula que Andalucía concentra el 50% del total nacional de naranjas en esta campaña. Por otro lado, los limones suponen un 11,2%. En cuanto a las cifras económicas, los datos proporcionados por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, sostienen que las 88.500 hectáreas de cultivo citrícola andaluz aportan alrededor de unas ganancias de 1.000 millones de euros.

Árboles infectados sin síntomas: el principal problema para su control

Otro de los rasgos que complican el control del CYVCV es su asintomatología. Para explicar esta problemática Aranda ha realizado un símil con un contagio de virus entre humanos: “Tú puedes ser portador de un virus y contagiar sin estar enfermo y la persona a la que lo contagias sí manifiesta síntomas porque es susceptible. Pues en las plantas pasa exactamente igual”, apostilla.

A menudo, los naranjos y los mandarinos pueden adquirir el CYVCV y no manifestarlo, convirtiéndose en un riesgo para los árboles cercanos, como limoneros y pomelos que sí suelen expresar el virus.

No existen antivirales para curar los árboles afectados

Actualmente no hay ningún tratamiento antiviral capaz de eliminar un virus de una planta infectada.

Los expertos advierten contra determinados productos comerciales que se anuncian como antivirales vegetales sin contar con evidencia científica. Las medidas disponibles se centran en la prevención, la detección temprana y la eliminación de las plantas enfermas.

“Hay aprovechados que te venden cualquier cosa como un antiviral y no es así. Las plantas solo tienen remediación y prevención”, afirma Aranda. Por su parte, Pedro Martínez Director del CEBAS, con más de 30 años de experiencia en el estudio de virus frutales afirma que, pese a que haya “más dudas que certezas” , lo más probable es que el CYVCV haya llegado a España desde regiones de Asia debido al transporte de “una yema afectada”.

Regiones del mundo donde se ha registrado la presencia del CYVCV / Miguel Aranda, científico del CSIC

Qué deben hacer los agricultores ante una sospecha

Por ello, debido al riesgo potencial y el desconocimiento, desde el CEBAS apelan a la responsabilidad a dos niveles: por la acción de los agricultores y de la sanidad vegetal de las propias Comunidades Autónomas. Precisamente, desde este organismo se dedican a colaborar mediante la investigación, concretamente con la sanidad vegetal de la Región de Murcia. En el caso de Andalucía, según Martinez, su sanidad vegetal es la que “tiene que poner cartas en el asunto” para detectar e identificar dónde están los focos de infección, explica.

Actualmente, los modos de prevención pasan por varias acciones. En primer lugar, la vigilancia de las plantas, el control de los vectores mediante revisiones y, si se detectase un positivo, su posterior notificación: “Si nadie dice nada, el problema se va multiplicando y ahora mismo la única forma de pararlo es erradicar los árboles enfermos”, afirma Martinez. En segundo lugar, otra de las acciones sería la de sacrificar las plantas enfermas para que no se expanda el virus a las demás.

La búsqueda de cítricos resistentes llevará años

De cara al futuro, otro remedio sería la creación de “fuentes de resistencia”. Esto consiste en la búsqueda de variedades resistentes y su posterior clonación: “Tiene que verse una variedad que resista y cruzarla con otras variedades que no, para que al final te dé una resistente, pero que a la misma vez tenga calidad”, explica Martínez.

No obstante, en el caso de los cítricos esto no es tan fácil, ya que,a diferencia de las hortalizas en las que esta práctica se hace frecuentemente, los ciclos de los cítricos son más largos y necesitan años de crecimiento: “Las cosas son muchísimo más lentas en los cítricos que además tienen una genética complicada. Entonces obtener variedades que sean resistentes es una cosa que va a ir a largo plazo”, añade Aranda.

El CEBAS apela a la estrategia One Health para la prevención de futuras enfermedades y el desarrollo de una producción sana. Este consiste en el cuidado de un sistema productivo desde una concepción global con la supervisión de la calidad del suelo, el agua y el alimento.

En un contexto de cambio climático, este concepto de One Health toma protagonismo:”En el campo ahora en primavera temprana hay más pulgones que en invierno y no se mueren, sus poblaciones arrancan con más fuerza. Además, en verano hay más mosca blanca y todo esto contribuye a que haya más enfermedades”, expone Aranda.

El cambio climático favorece a los insectos transmisores

La globalización juega otro papel importante en esto. La llegada de un virus que se detectó por primera vez en un cultivo de Pakistán en 1988, constatando un riesgo potencial para el sector citrícola en España, lo evidencia. Aún así, Aranda se muestra optimista: "Creo que se va a quedar en una cosa pequeña y manejable, porque este virus está presente en el Oriente Medio y Asia desde hace mucho tiempo, y no ha limitado la citricultura”, sostiene.

Sin embargo, “la inacción” sería el peor escenario, pese al desconocimiento que se tiene de lo que podría suponer su incidencia. Por ello, en países como China ya se están haciendo investigaciones y, según Aranda, es de esperar que se tengan nuevos conocimientos sobre el CYVCV para una futura convivencia con este virus en el campo español, dentro de unos esfuerzos “razonables y compatibles con la explotación económica”.