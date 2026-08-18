Adiós a las lluvias del inicio de la Feria de Málaga: la Aemet activa un nuevo aviso por temperaturas por encima de los 38 grados

Adiós a las lluvias repentinas que han marcado el inicio de la Feria de Málaga y vuelta al calor extremo. Aunque el bochorno y la humedad no han cesado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa ahora de un nuevo pico de temperaturas extremas para la jornada de mañana, miércoles 19 de agosto.

En concreto, hay activo un aviso amarillo en la comarca de Sol y Guadalhorce por altas temperaturas, que podrán situarse por encima de los 38 grados. La alerta se extiende desde las 13 a las 21 horas por lo que conviene extremar la precaución, especialmente en las horas centrales del día. Esta es la única comarca con avisos activos para mañana en la provincia de Málaga.

Por ahora, no hay nuevos avisos por fenómenos meteorológicos más allá del miércoles, según la información publicada por la Aemet en su página web.

De igual forma, la nubosidad que cubierto los cielos de la capital en los últimos días se ha retirado ya, por lo que la jornada será soleada y con máximas de 33 grados. La humedad relativa se mantendrá en torno al 60% a lo largo del día, alcanzado el 80% ya a la noche.

Andalucía

En cuanto al resto de la comunidad andaluza, para la jornada de hoy hay avisos activos amarillo y naranja por altas temperaturas en Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén.