El Ayuntamiento, abierto a incorporar sugerencias de los vecinos para el paseo marítimo de Pedregalejo

El Ayuntamiento de Málaga está "abierto" a que los colectivos vecinales "puedan hacer sugerencias sobre algunos aspectos de mejora" para las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, ha asegurado hoy la concejala de Urbanismo Carmen Casero, tras reunirse este martes, junto con el concejal de Málaga Este, Carlos Conde, con sendos representantes de la plataforma Vecinos por Pedregalejo, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo y Málaga para Vivir.

La reunión tuvo lugar después de la concentración de más de 300 vecinos el pasado domingo 9 de agosto, críticos con el diseño y la marcha de las obras del paseo marítimo.

Obras en el paseo marítimo de Pedregalejo, el pasado mes de julio. / A.V.

"Las mejoras las estudiaremos, por ver si encajan en la obra", aseguró la concejala, tras hora y media de reunión. Carmen Casero también quiso subrayar que, una vez finalizada, "todos los defectos serán corregidos", en referencia a las quejas vecinales por las losetas mal colocadas, entre otros aspectos.

La concejala indicó además que ha trasladado a los vecinos los motivos de la ampliación de la obra a noviembre, lo que, indicó, permitirá mejorar la estación de bombeo, los baños de la playa y dotar de luz las barcas de los espeteros o amoragaores. Con respecto a las nuevas pérgolas, explicó que se han instalado en lugares "donde antes había sol y ahora habrá siete espacios de sombra".

Vista parcial de la concentración de protesta el domingo 9 en el paseo marítimo en obras de Pedregalejo. / A.V.

"La filosofía del proyecto es ganar espacio ciudadano"

Carmen Casero también hizo hincapié, frente a la preocupación por falta de espacio peatonal, en que "la filosofía del proyecto es ganar espacio ciudadano y reordenar las terrazas", además de "mejorar los accesos a la playa".

Por su parte el concejal de Málaga Este, Carlos Conde, dio las gracias por las "aportaciones" vecinales y recordó que sigue siendo una obra en ejecución "y todavía quedan muchas cosas por resolver".

Cartel con el anuncio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

"Queremos un paseo marítimo para los malagueños"

En todo caso, remarcó: "queremos un paseo marítimo para los malagueños; para los que viven, para los que pasean y para los que disfrutan de la hostelería o del baño en las playas".

Además, el concejal defendió que seguirá manteniendo "su identidad, porque va a tener mayores zonas verdes, elementos urbanos todavía no colocados", y recordó que ha habido "una mejora en toda la infraestructura que necesitaban las viviendas y los negocios, tratando siempre de que convivan la hostelería y el vecindario en armonía".

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo pide que no se repita esta imagen en el nuevo paseo marítimo y que haya más espacio para los peatones. / ARCINIEGA

"Nuestra preocupación son las plazas abiertas y que se respete la servidumbre de tránsito"

Por parte de los colectivos vecinales, Gema Delgado, presidenta de la asociación vecinos, mostró su satisfacción por la respuesta municipal y recordó que la principal preocupación de la asociación es la posible inundación, en caso de fuertes temporales, de las plazas abiertas que ha incorporado el nuevo paseo marítimo, y el que se respete la Ley de Costas, que establece 6 metros de "servidumbre de tránsito", para evitar los estrechamientos del paseo a causa de las terrazas.

Los vecinos ven un riesgo frente a los temporales estas plazas desprotegidas en el nuevo paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

Con respecto a las plazas abiertas, Gema Delgado explicó que, según el Ayuntamiento "nos ha dicho que lo tienen todo estudiado" y no llegará el agua, algo que la presidenta puso en duda: "Los parterres que había antes algo hacían de barrera, al quitarlos y ampliar las plazas, la gente mayor que vive en Pedregalejo dice que el levante se va a meter ahí, por muchos estudios técnicos".

En relación con la servidumbre de tránsito, contó que la respuesta municipal ha sido que se sabrán los metros libres para el paseo "cuando llegue la ordenación de las terrazas". "Como dejen lo mínimo, luego empiezan los que se sientan en el muro, la gente sacando los pies en las mesas, y acabamos con el mismo problema", aseguró y pidió una anchura para los peatones "de 6 metros en todo lo que se pueda, y donde no, 5 metros".

Los vecinos piden claridad sobre los metros que quedarán libres de servidumbre de tránsito en el paseo marítimo de Pedregalejo. / A.V.

Debe primar "el uso ciudadano" del nuevo paseo marítimo

En nombre de Málaga para Vivir, Antonio Medina valoró la "disponibilidad" que ha mostrado el Ayuntamiento para aceptar mejoras ciudadanas, en este sentido, informó de que el Ayuntamiento les ha trasladado "que están dispuestos a tener reuniones concretas", para abordar las propuestas entregadas por los vecinos.

"Hemos hecho mucho hincapié en el espacio público, y que tiene que haber un equilibrio con respecto al espacio privado del paseo", para evitar un exceso de "mercantilización", con el fin de que prime "el uso ciudadano", recalcó.

Los vecinos de la plaza de las Palmeras piden una barandilla protectora en la nueva acera, porque ya la usan para aparcar coches y motos. / A.V.

"Hemos venido a traer la voz de muchísimas personas"

Por último, en nombre de la plataforma Vecinos por Pedregalejo, Marion Guaita, también valoró la actitud receptiva del Ayuntamiento y recordó que los representantes vecinales habían venido a traer "la voz de muchísimas personas". Por este motivo, aprovechó para pedir que "cuanta más gente se vaya sumando a este movimiento, más voz y más fuerza vamos a tener los ciudadanos".

Los colectivos, informaron a este diario, seguirán dando la bienvenida a nuevos vecinos y continuarán con la recogida de firmas, a la espera de la próxima reunión con el Ayuntamiento. De momento, explican, el Consistorio está abierto a plantar más árboles.