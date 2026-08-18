El colectivo Un Techo por Derecho protestará esta noche en la portada de la Feria por la ola de desahucios en Málaga: "En septiembre será peor"

Málaga celebra esta semana la Feria de Agosto, pero los desahucios continúan y hay muchas familias que pierden su piso en alquiler, incluso estando al día en los pagos. Por este motivo, el colectivo Un Techo por Derecho, como ya informó La Opinión, hará una acción de protesta este martes 18, a las 21 horas, en la Portada de la Feria, y junto al retén de bomberos.

Carte de la convocatoria en el Real de la Feria de Un Techo por Derecho, este martes. / La Opinión

El lema de la concentración, con signos exclamativos, es "No hay farolillos que tapen tantos desahucios". Como explica a este diario la exconcejala Rosa Galindo, portavoz de Un Techo por Derecho, la protesta tiene lugar "por todo lo que está pasando en Málaga; Feria sí, por supuesto, pero lo decimos en la convocatoria: no habrá farolillos que tapen tantos desahucios, y ni la Feria va a acallar todo lo que está pasando".

Un Techo por Derecho, en plena cacerolada por las siete malagueñas desahuciadas. / Álex Zea

El caso de siete familias desahuciadas

Como informó este diario, Un Techo por Derecho ya convocó el pasado 5 de agosto a una cacerolada delante del Ayuntamiento, para protestar, en esa ocasión, por siete mujeres desahuciadas que no tenían un sitio al que ir, después de haber perdido su piso en alquiler.

En el caso de Teresa, de 72 años, porque su casero quiso triplicarle el alquiler, o en el de Elvira del Castillo, de 43 años, con una grave enfermedad pulmonar, porque una empresa valenciana compró su bloque y no renovó el contrato de los inquilinos.

Desahucio de una pareja de pensionistas en la calle La Unión, el 27 de julio pasado. / Álex Zea

De esas mujeres desahuciadas, informó este martes Rosa Galindo, la mayoría sigue en la calle, aunque una de ellas, Mariló, con su marido, ha conseguido, por parte del Ayuntamiento de Málaga, que se le gestione un mes en una residencia de ancianos. "Y al mes, Dios dirá, como se dice", señaló. Rosa Galindo está convencida de que, con la llegada de septiembre, "será peor" y aumentarán los desahucios.