El chiringuito desconocido de Málaga especializado en pescados, mariscos y arroces que ofrece toda su carta sin gluten: "Es de otro nivel"

Salir a comer o cenar a cualquier restaurante es un deporte de riesgo para muchos celíacos ante las dificultades con las que se topan para encontrar establecimientos que le ofrezcan sus platos sin gluten. Sin embargo, existen diversos negocios en Málaga en los que es posible disfrutar de los mejores platos 100% libres de gluten. Es lo que ocurre con el Restaurante 7 Mares que, además de estar especializado en los mejores mariscos, pescados y arroces, y servirlos frente al mar, tiene toda su carta apta para celíacos.

Así lo señalan desde este establecimiento situado en primera línea de playa en el barrio malagueño de El Palo, donde tanto las personas con celiaquía o sensibilidad al gluten como cualquier otro ciudadano pueden degustar sus frituras de pescado y demás especialidades sin preocupaciones.

Fritura malagueña sin gluten en este chiringuito a pie de playa

Este restaurante, que se define como una "mezcla perfecta entre tradición y sabor contemporáneo", se ha convertido en un lugar imprescindible para los celíacos, que encuentran en este lugar toda clase de sabores y platos rebozados sin gluten, como su tradicional fritura malagueña o sus boquerones o calamares fritos.

Este negocio situado en la Playa del Chanquete se ha posicionado en todo un emblema para los amantes de la fritura de pescado, disponible desde 5,50 euros la media ración y 9 euros la entera, con especialidades como boquerones fritos, rosada, buchones de rosada en adobo, pulpo, jibia, pintarroja en adobo, calamares frescos, puntillitas o pez plata.

Espetos, pescado a la plancha y mariscos frescos en Málaga

Uno de los principales tesoros de este restaurante situado junto al mar son sus pescados espetados, con espeto de sardinas por 3,50 euros y otras especialidades desde 12 euros, como espeto de gambones, calamar nacional espetado, dorada espetada, lubina o pata de pulpo.

Para quien prefiera disfrutar de su pescado a la plancha, cuenta con opciones disponibles desde 9,50 euros, como rosada, atún rojo, pez espada, jibia o calamar nacional.

A esto se unen sus mariscos frescos desde 4 euros, como sus conchas finas, ostra Guillardeau nº2, mejillones, almejas, vieiras al pilpil, gambas frescas y gambas al pilpil.

Arroces, entrantes y postres en este restaurante de Málaga

Otra de las especialidades más demandadas en este restaurante son sus arroces, disponibles desde 12,50 euros por persona, con especialidades como arroz de pescado y marisco, arroz 'Mar y Tierra', arroz de carne, arroz '7 mares', arroz con carabineros, arroz negro, caldoso de bogavante, caldoso con carabineros, fideuá y fideuá negra.

Entre los entrantes disponibles en este restaurante desde los 4,50 euros la media ración y 7 euros la ración entera se encuentran los boquerones en vinagre, tosta de atún en manteca, croquetas de gamba blanca, berenjenas fritas, revuelto Sheriff, fideos tostados y tataki de atún rojo de almadraba.

Y para completar la comida, ofrece postres desde 5,50 euros, como tarta de queso clásica, tarta de chocolate 'Milkibar', tarta de turrón de Jijona, mousse de mango, milhoja y coulant de chocolate con base crujiente de Lotus y helado de vainilla.

Los clientes destacan la calidad, servicio y cocina sin gluten del restaurante

"Es un sitio espectacular para comer, toda la comida buenísima y el servicio excelente. El mejor sitio para comer al lado del mar", señalan sus clientes a través de las reseñas de Google del restaurante.

Además, sus usuarios afirman que "la calidad de la comida es impresionante y las raciones, abundantes", además de que "la comida es de otro nivel".

"Soy celíaca, así que salir a comer se ha convertido en un deporte de riesgo", señala otra ciudadana que, tras probar sus platos, recomienda al resto de personas con sensibilidad al gluten que acudan a este local porque pueden comer sus platos "sin miedo". "Es un lugar al que esperamos no tardar en volver", añade la joven, que afirma que este establecimiento tiene "una relación calidad precio estupenda y un servicio de 10".