Gavira cree que el sector turístico en Málaga tiene "enemigos": "Se responsabiliza al turismo del problema de vivienda"

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha advertido este martes del "ataque" y "enemigos" del turismo y ha asegurado que la Consejería se hará una defensa y "no va a poner palos en las ruedas" al sector. Así lo ha señalado Gavira, que ha visitado la Feria de Málaga, "que tiene un reclamo turístico que ya excede de lo que es el ámbito estrictamente municipal, incluso el provincial y el regional. "La Feria de Málaga ya es conocida en toda España y por tanto uno tiene que sentirse orgulloso de que esta feria se esté celebrando", ha valorado.

De igual modo, ha destacado la importancia que tiene el turismo en la tierra. "Cuando nos reunamos y sigamos viendo al sector turístico, le vamos a exponer el ataque que está sufriendo también el sector turístico en Andalucía" y "los enemigos que tiene el sector turístico".

Al respecto, ha dicho que "vemos, por ejemplo, desgraciadamente, cómo tenemos que soportar ese enemigo ideológico que quiere responsabilizar al turismo de cualquier problema que no logra resolver los políticos" y ha puesto como ejemplo la vivienda: "Se responsabiliza al turismo del problema de vivienda que hay". Ha añadido que "el problema no viene del turismo, el problema viene de políticos que nos han gobernado en los últimos años, de uno y de otro signo, y que no han resuelto ese problema que no tiene otra salida que liberalizar suelo y que construir". "Si se construye vivienda pues no tendremos un problema de vivienda", ha señalado.

De igual modo, ha añadido que "tenemos un problema también relacionado con ese deseo de las administraciones de que cada vez que tienen un problema lo que quieren hacer es poner impuestos". "Esta no es la fórmula de solucionar los problemas", ha apostillado.

"Si hay un problema de financiación de las entidades locales, pues habrá que instar al gobierno de España que haga una ley que permita a los ayuntamientos que reciben mayor número de visitantes tener una financiación diferente, pero no podemos ser reduccionistas en las soluciones a los problemas, ni podemos, por supuesto, tratar a los españoles como si fueran extranjeros en nuestra tierra", ha abundado.

El consejero ha dicho que "el patrimonio nacional nos pertenece a todos los españoles y la mayoría del turismo que hay en Andalucía, o mejor dicho, que hacemos los andaluces, es con destino en Andalucía y nosotros no queremos grabar a impuestos a los andaluces". "Eso que lo tengan todo claro". "No podemos arañar, ni atacar al sector que tanta riqueza genera", ha sostenido, por otro lado, al tiempo que "es un motor turístico de Andalucía y eso hay que defenderlo".

La tasa turística: el "no" de Vox

Precisamente, sobre la tasa turística, ha dicho que la posición de Vox "es de sobra conocida". "Parece que cuando la administración tiene un problema, la única solución que se le ocurre es hacer un nuevo impuesto" y, ante eso ha dicho que no, que "lo que hay que hacer es primero analizar la gestión que hay" y "si hay un problema de financiación para dar los servicios a esas ciudades que reciben muchos turistas, pues tendremos que ver cómo se financian esas ciudades".

"Haber fórmulas las hay; lo que pasa es que lo fácil, lo reduccionista es decir, una tasa turística", ha señalado. Por tanto, ha dicho, "vamos a ser imaginativos, vamos a ser propositivos" porque "una tasa no va a solucionar el problema".

Incendios

Por otro lado, se ha referido a "enemigos --del turismo-- de otros índoles", aludiendo, como ejemplo, que "hemos sufrido unos incendios grandes en Andalucía en las últimas semanas". "Los incendios atacan al turismo también", ha continuado y ha dicho que "tenemos, por ejemplo, también la invasión que están sufriendo Ceuta, en este caso concreto, que también genera mucha intranquilidad y mucha inseguridad y que también afecta al turismo de Andalucía, por ejemplo, a la parte de la costa gaditana".

En relación con los incendios y como afecta al sector, ha explicado que en Huelva y Almería se van a reunir con el sector para ver el impacto que ha tenido, "provincia turística en Andalucía con mucha importancia". Por otro lado, en su intervención ha criticado que "tenemos un Gobierno en España que no cuida las infraestructuras, no cuida las carreteras y no cuida los trenes". Por tanto, "hay enemigos en el turismo" y "lo que requiere, y vamos a afrontar desde luego desde esta Consejería, es una respuesta, una defensa de lo que es el sector turístico".

De hecho ha dicho que la Consejería "no va a poner palos en las ruedas al sector turístico" y, "por supuesto vamos a intentar hacer ese equilibrio", porque "lo que se trata es de que el turismo cada vez sea mejor". Ha insistido en que "desde la Consejería creemos en las políticas enriquecedoras no en las políticas empobrecedoras", por lo que se trabajará para que el turismo sea "sólido, de calidad y que logre ese equilibrio entre vecinos, entre visitantes y por supuesto entre el territorio", ha concluido.