Granada acumula más de 430 terremotos y réplicas en un enjambre sísmico que también sacude a Málaga

La tierra no da tregua en el entorno metropolitano de Granada. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confirmado que, desde el pasado viernes 14 de agosto, el enjambre sísmico que también se deja sentir en Málaga acumula más de 430 terremotos y réplicas, la mayoría muy superficiales. A partir del seísmo de magnitud 3,7 de la tarde del viernes, localidades como Alhendín, Gójar o La Subia han encadenado otros cuatro terremotos de mayor impacto. Dos de ellos hicieron temblar a la totalidad de la comarca malagueña de la Axarquía, el de la una de la madrugada del día 15 y el de pasadas las diez y media de la mañana, este martes 18 (ambos de magnitud 4.8 e intensidad V-VI).

Las réplicas más fuertes del segundo de estos episodios elevaron sus magnitudes a 3,9 y 4,2 grados y se registraron a los 16 y 57 minutos del temblor con más eco en la Costa del Sol. Del impacto en la población de todos estos sucesos sísmicos da cuenta que el IGN ha recibido hasta la tarde de este martes más de 15.000 cuestionarios a través de su página web o aplicación móvil. Y los técnicos aluden a que más de 500 localidades, principalmente andaluzas, así como algunas de Murcia, Castilla La Mancha e incluso comunidad madrileña, sintieron los efectos de los dos terremotos principales.

Todavía pueden reajustarse las intensidades conforme se conozcan todos los daños

"Los daños y efectos producidos siguen siendo revisados por el personal de la Red Sísmica, por lo que la intensidad se irá actualizando a medida que se vaya recabando más información", aluden los expertos en relación a la magnitud exacta de los picos máximos de este importante enjambre.

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Explican asimismo que este fenómeno está enmarcado "en una de las regiones con mayor peligrosidad tectónica de la península ibérica, mantiene en vilo no solo a Granada, sino también a la provincia de Málaga, donde la fuerza de los principales temblores ha provocado escenas de alarma, vibraciones prolongadas y una oleada de reportes ciudadanos".

Unos días de relativa calma, pero con una actividad menor que no ha cesado

El episodio comenzó a manifestarse con fuerza pasada la una de la madrugada del sábado 15. Apenas cuatro minutos después de las campanadas de esa hora, los sismógrafos detectaron un primer gran terremoto de magnitud momento (Mw) 4,8 con epicentro al noreste de Alhendín. Pero apenas unas horas antes, un sismo precursor de magnitud 3,7 ya había avisado a los expertos.

Después de unos días de relativa calma y actividad menor, aunque con un acumulado de más de 300 episodios entre temblores y réplicas, la serie volvía a reactivarse con violencia durante la mañana de este martes. En esta ocasión, a las 10.37 horas, un segundo impacto idéntico, también de magnitud Mw 4,8 y con epicentro en la misma área, volvió a sacudir las estructuras del entorno urbano de Granada. E incluso forzaron el cierre cautelar de un monumento como La Alhambra, visitado a diario por miles de turistas y residentes.

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto durante la mañana de este martes. / Arsenio Zurita / Europa Press

Réplicas en cadena y percepción masiva que ha desatado el miedo colectivo

Ambos terremotos principales se caracterizaban por su carácter "muy superficial". al localizarse a menos de 10 kilómetros de profundidad, lo que multiplica la fuerza con la que las ondas sísmicas alcanzan la superficie. Como consecuencia, la intensidad máxima observada ha alcanzado el grado V-VI en la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98) en el epicentro. Esos condicionantes han desatado el miedo colectivo incluso en la provincia de Málaga.

De los más de 400 terremotos acumulados, de los que dan cuenta los técnicos del IGN, la inmensa mayoría son de "baja magnitud" (menores a 2,0), pero hasta 45 ya han sido percibidos por los vecinos y 9 han igualado o superado la magnitud 3,0. Así podemos hablar de un enjambre sísmico que ya se empieza a emparentar, técnicamente, con el que sufrió la localidad murciana de Lorca en 2011.

Lamentablemente, en aquella ocasión hubo que lamentar nueve víctimas mortales y más de 300 heridos, además de cuantiosos daños materiales. La magnitud en aquella ocasión fue de Mw 5,2, cuatro puntos más que los dos más intensos de estos últimos días en Granada.

El impacto en la provincia de Málaga: Susto y temblores prolongados

Aunque el epicentro geológico se sitúa en la Vega de Granada, la provincia de Málaga ha sufrido las consecuencias de esta liberación de energía de una manera muy directa. La baja profundidad de los focos sísmicos ha permitido que las ondas de choque viajaran con gran nitidez hacia el oeste, golpeando especialmente a las comarcas de la Axarquía y también a Málaga capital.

De acuerdo con los datos recopilados por Emergencias 112 y los testimonios vecinales, los seísmos de la madrugada del sábado y de la mañana de este martes se dejaron sentir con una fuerza inusual en municipios costeros como Rincón de la Victoria, Torre del Mar, Torrox, Algarrobo y Nerja.

Residentes de bloques de viviendas situados en terceras y cuartas plantas, dentro del término municipal algarrobeño, llegaron a reportar sacudidas que se prolongaron durante casi 20 segundos. "Se me movió la silla y vi cómo oscilaban las lámparas", relataba una vecina. Emergencias 112 Andalucía registró decenas de llamadas procedentes de distintas localidades de Málaga por parte de ciudadanos alarmados, que buscaban confirmación de lo ocurrido o indicaciones de seguridad.

Algunos vecinos de la comarca axárquica llegaron a abandonar sus viviendas

Sin alcanzar el miedo que han sufrido los vecinos de Granada, en algunas localidades axárquicas se han podido ver a ciudadanos abandonando sus viviendas durante horas por el miedo a las réplicas. No obstante, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y las agrupaciones de Protección Civil han confirmado que no se han registrado daños estructurales en edificios, ni daños personales, en territorio malagueño.

Las incidencias más significativas corresponden a pequeños desprendimientos de yeso decorativo o caídas de objetos domésticos en las zonas más cercanas al límite provincial con Granada, como relatan fuentes de los distintos ayuntamientos axárquicos consultados.

Las causas de estos episodios: fallas de tipo normal ante las que mantener la calma

Los técnicos del IGN explican que el origen de esta inestabilidad responde al Tensor Momento Sísmico calculado para los principales seísmos. Los resultados revelan mecanismos de "falla normal", un tipo de fractura puramente distensiva que encaja a la perfección con la tectónica extensional de la cuenca de Granada, originada por la compleja interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática en el entorno del Mar de Alborán.

En concreto, los científicos sitúan la actual liberación de energía en el bloque delimitado por la falla de Dílar al sur, la de Granada al este y el sistema de fallas de Belicena-Alhendín al oeste. Para garantizar un seguimiento milimétrico de la evolución del enjambre, el IGN mantiene desplegados 52 sensores sísmicos permanentes en un radio de 50 kilómetros.

Dos estaciones portátiles instaladas de urgencia ante esta coyuntura sísmica

El despliegue habitual se ha visto reforzado de urgencia en estas últimas horas con la instalación de dos estaciones portátiles en el epicentro y la monitorización coordinada en tiempo real junto a siete estaciones pertenecientes al Instituto Andaluz de Geofísica (IAG).

Las mediciones registradas por el acelerógrafo de Armilla, situado a solo tres kilómetros del epicentro, constataron aceleraciones máximas del suelo del 24% de la gravedad (0,24 g), un registro que supera ligeramente el valor límite de peligrosidad estimado para la zona en los mapas de referencia (0,23 g).

Un territorio históricamente inestable durante estos últimos siglos

Los técnicos y expertos consultados nos recuerdan que esta parte de Andalucía constituye un "sector crítico" de las cordilleras Béticas Orientales y es, históricamente, uno de los puntos con mayor peligrosidad sísmica de España. Los registros históricos albergan episodios destructivos como el célebre terremoto de Arenas del Rey el Día de Navidad de 1884 (intensidad IX-X), que propició la visita del rey Alfonso XII a numerosas localidades de la comarca de la Axarquía para conocer de primera mano las consecuencias que tuvo.

Los peores terremotos de la historia de España, según el registro oficial del IGN. / L. O.

Y más atrás en el tiempo, los investigadores han datado otro de gravedad, en 1431, al alcanzar una intensidad de VIII-IX. Más recientemente, entre finales de 2020 y agosto de 2021, la zona sufrió otro enjambre sísmico masivo entre Santa Fe y Atarfe, apenas 10 kilómetros al noroeste de la crisis actual, donde se computaron más de 3.000 seísmos.

Las autoridades vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de consultar los manuales oficiales de autoprotección, evitar la propagación de bulos en redes sociales y mantener la calma ante un proceso geológico natural que continuará liberando energía de forma intermitente durante los próximos días.