Javier Frutos, presidente de Mahos, denuncia la situación que están viviendo los hosteleros con los cortes de luz en la Feria del Centro de Málaga: "Hay que atajarlo lo antes posible"

La hostelería malagueña ha vuelto a poner el foco en los cortes de luz que sufre el centro de la ciudad durante la Feria de Málaga. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha denunciado este martes, durante la recepción a hosteleros con motivo de la Feria del Centro, que se trata de un problema "que llevamos sufriendo ya varios años" y que este verano se está "acrecentando", coincidiendo con temperaturas más altas de lo habitual en algunos puntos de la ciudad.

Frutos explicó que numerosos establecimientos hosteleros están sufriendo distintos cortes de suministro eléctrico que repercuten directamente en su facturación. A su juicio, la responsabilidad del problema se diluye entre las distintas administraciones implicadas: "Llevamos muchos años entre la administración, el Ayuntamiento y Endesa, pero es verdad que tenemos un problema que hay que solucionar. La imagen que se da, ya no solamente de fuera sino interna para la propia actividad, creo que tenemos que ser más serios, más responsables, porque es un problema que llevamos sufriendo ya varios años y hay que atajarlo lo antes posible", ha señalado el presidente de los hosteleros malagueños.

Frutos ha hecho referencia a que "se pasan la bola unos a otros", en relación a las veces que los hosteleros han pedido explicaciones sobre estos cortes de luz tanto a la administración, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, como a Endesa.

Balance de campaña y empleo

Frutos ha aprovechado también para hacer balance de la campaña estival, en la que la provincia de Málaga rozó los 120.000 empleos directos en julio, una cifra que prevé superar entre un 3% y un 4% en agosto, mes que considera "el culmen" en cuanto a contratación en el sector. Según ha explicado, se trata de "un sector maduro, un sector estratégico" tanto desde el punto de vista social como empresarial, y confía en que agosto compense la ligera bajada de consumo registrada en julio.

Feria a mitad de camino: "Hasta que no termine no vamos a tener una valoración cerrada"

Sobre el desarrollo de la Feria del Centro, celebrada este año en su cuarto día en el momento de la comparecencia, Frutos ha reconocido que en los últimos ejercicios se ha perdido volumen de visitantes en favor de la Feria del Real, que según dijo "está funcionando muy bien" gracias al impulso del Ayuntamiento y a una mejora notable en el acondicionamiento de las casetas. No obstante, defiende que las actuaciones programadas en las distintas plazas del centro "están funcionando bien" y aboga por seguir potenciando ese modelo para generar más movimiento y equilibrar la afluencia entre ambos recintos, al considerar "imprescindible" mantener los dos entornos feriales para no concentrar todo el volumen de público en un único espacio.

El presidente de Mahos ha evitado hacer una valoración cerrada de la feria, al recordar que el domingo y el lunes suelen ser tradicionalmente los días más flojos: "Hasta que no termine la feria no vamos a tener una valoración cerrada", ha apuntado, aunque se mostró optimista de cara a los días de vísperas y festivo, que espera repercutan positivamente tanto en la facturación como en la afluencia de público.

Feria del Centro de Málaga 2026 / Gregorio Marrero

El cierre de playas, "al mismo nivel" que los cortes de luz

Preguntado por el cierre de tramos de playa registrado este verano, Frutos admitió que la situación "preocupa mucho" a un sector cuyo principal reclamo turístico en los meses de julio y agosto es precisamente el de sol y playa. El presidente de Mahos colocó este problema "al mismo nivel" que los cortes de luz, exigiendo a las administraciones mayor rapidez y responsabilidad para resolver ambas cuestiones, que considera están dañando la imagen turística de la ciudad.

Respaldo del presidente de Hostelería de España

Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha felicitado "a todos los malagueños" por su feria y ha destacado que este es ya su segundo año consecutivo acompañando al sector en la cita malagueña. Álvarez Almeida ha reivindicado el papel social, además de económico, de la hostelería, y ha subrayado el orgullo que supone contar con una feria como la de Málaga, capaz de atraer a turistas que "vienen a disfrutar y a vivir la fiesta" como lo hacen los propios malagueños.

El presidente nacional del sector ha incidido en que problemas como los cortes de luz, el cierre de playas o la falta de personal deben resolverse "entre dos", es decir, entre la administración y el propio sector, y reclama que se escuche a una hostelería que, subraya, es responsable de la creación de empleo en la ciudad.