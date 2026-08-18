Málaga alcanza un nuevo récord de exportaciones al primer semestre de 2026: casi 1.850 millones de euros

Málaga ha firmado en el primer semestre de 2026 una nueva cifra récord de exportaciones para una primera mitad del año a pesar de la bajada de facturación del sector agroalimentario, que está notando la bajada del precio del aceite en los mercados. De momento, hasta el mes de junio, la provincia malagueña contabiliza 1.848,1 millones de euros en ventas al exterior con un incremento del 9,6% respecto al mismo mes del año pasado, según las cifras comunicadas este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el ICEX.

En el conjunto del pasado año 2025, Málaga alcanzó una marca histórica de 3.450 millones de euros en exportaciones tras subir un 5,4%, por lo que este ejercicio, por ahora, arroja una nueva senda de crecimiento.

¿Cuáles son las principales ventas al exterior de Málaga por sectores?

El segmento agroalimentario, con 763,5 millones de euros, vuelve a ser el principal exportador de la provincia en el primer semestre, aunque reduce su facturación de manera interanual (-9,5%) y su peso total en el conjunto, que tradicionalmente ha estado en torno al 50% y que ahora se queda en el 41,3%. La caída del precio del aceite de oliva, que en años anteriores tocó precios máximos debido a la incidencia de la sequía, es uno de los causantes de este retroceso, ya advertido por la industria agroalimentaria malagueña.

El segundo apartado en las ventas exteriores de Málaga son los bienes de equipo (un 12,6% del total de exportaciones de la provincia) y, en este caso, con una tendencia al alza, ya que las ventas aumentan un 1,9% con respecto a 2025.

El aceite de oliva es uno de los productos principales que Málaga exporta. / Gregorio Marrero

Exportaciones en España: un entorno "complejo"

El déficit comercial acumulado por España en el primer semestre del año se situó en 32.780,9 millones de euros, un 30,5% más respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto internacional "complejo" y con las importaciones creciendo en mayor medida que las exportaciones.

De acuerdo con la balanza comercial publicada este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las importaciones alcanzaron de enero a junio de este año 233.914,6 millones, un 5,2% más, mientras que las exportaciones aumentaron un 2%, hasta los 201.133,6 millones.

La tasa de cobertura (parte de las importaciones cubiertas por las exportaciones) ha caído 2,7 puntos, pasando del 88,7 % en el primer semestre de 2025 hasta los 86 % en el mismo periodo de este año.

El déficit no energético se disparó hasta los 15.222,6 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 73,5 % superior a la cifra de hace un año (8.775,7 millones), mientras que el déficit energético aumentó un 7,5 %, hasta los 17.558,4 millones de euros.

Suben las exportaciones a la UE

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (UE), que representan el 62,8% del total, aumentaron en junio un 3,7 % interanual; las ventas a la zona euro (54,3% del total) subieron un 3,3%; y las destinadas al resto de la UE (8,5 % del total) se incrementaron un 6,2%.

Respecto a las ventas a terceros destinos, destaca el aumento de las exportaciones españolas a Oceanía (59,3%), África (7,3%) y América del Norte (0,9%) y el descenso a América Latina, un 7,3% menos; y a Asia, un 6,2%.

Por países, el informe muestra el aumento de las exportaciones a Indonesia (100,6 %), Australia (63,5 %), Eslovenia (33,8 %), Vietnam (28,1 %), Canadá (25,7 %) y Lituania (23%), mientras que las ventas decrecieron especialmente a Emiratos Árabes Unidos (39,9 %), Luxemburgo (22,1 %), Noruega (21,3 %), Japón (17,2 %) y Chile (16,7 %).

Las exportaciones a los principales socios comerciales de España aumentaron de manera significativa en el caso de Portugal, un 14,5 %, de Italia, un 10,5 %; y de Alemania, un 9 %, mientras que descendieron tan solo en Francia, un 1,8 %.

Respecto a EEUU, las exportaciones hasta junio aumentaron un 4,4 %, hasta los 1.557,3 millones de euros, en tanto que las importaciones se dispararon un 24,7 %, hasta los 3.348,3 millones de euros, por lo que el saldo es deficitario para España en 1.791 millones de euros.

Exportaciones por comunidades

Por comunidades autónomas, las exportaciones aumentaron especialmente en Castilla-La Mancha, un 9%; Castilla y León, un 6,7 %; Murcia, un 6,6 %; y Baleares, un 5,4 %; mientras que descendieron más en Asturias, un 7,2 %; La Rioja, un 4,9 %; y Navarra, un 4,4 %.

Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en el periodo fueron: bienes de equipo (subieron un 4,2 %) alimentación, bebidas y tabaco (cayeron un 1,4 % interanual), y productos químicos (bajaron un 6,9 %).