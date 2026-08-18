El esfuerzo de renta a los hogares para alquilar o comprar vivienda en Málaga es el más alto de la España peninsular

El esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones en la provincia de Málaga alcanza ya el 58% de los ingresos netos familiares y el de compra se sitúa en el 45%, según un estudio publicado este martes por el portal Idealista con datos del segundo trimestre de 2026. Si nos atenemos al mercado de Málaga capital, los datos son también muy elevados, aunque ligeramente inferior al del conjunto de la provincia: el esfuerzo que se debe hacer para alquilar una casa en la ciudad llega al 40%, mientras que para la compra la tasa es del 35%. Son unas tasas altísimas, muy por encima del 30% de tope máximo recomendado por los expertos debido a la escalada de precios experimentada en estos últimos años.

Así, con estos porcentajes, y a nivel de alquiler, la provincia malagueña aparece como la que más cuota de renta exige a sus residentes de toda España. Así, tras el 58% de Málaga figura Baleares con el 48%, Valencia con el 38%, y Alicante, Madrid y Tenerife, las tres con el 37%.

En el caso de la compra, Baleares es la provincia española con más tasa de esfuerzo (48%) seguida por Málaga (45%), Tenerife (36%), Madrid (35%) y Cádiz (26%). La provincia de Barcelona se sitúa en el 24%. Teruel y Soria registran la tasa más baja, con el 11%, seguidas de Jaén, Cuenca, Palencia, Zamora, Ciudad Real, Ourense y León, con el 12%.

Un hombre mira los anuncios de una inmobiliaria / Juan Carlos Castro

El estudio mide el porcentaje de esfuerzo sobre los ingresos familiares para el alquiler o compra de una vivienda de dos dormitorios en este periodo de tiempo. Para el arrendamiento, se trataría de la cuota anual de ingresos netos medios del hogar que se destina al pago del alquiler de una vivienda tipo de dos dormitorios, mientras que para el alquiler se calcula como la cuota anual de ingresos netos del hogar que se destina al pago de una hipoteca "típica", con características medias en términos de duración y tipo de interés.

La escasez de oferta de vivienda, clave de las subidas para Idealista

"El encarecimiento de los precios derivado de la escasez de oferta explica que el esfuerzo tanto en alquiler como en compra se mantenga en niveles muy elevados, superando en el caso del arrendamiento los umbrales que los expertos consideran razonables", comenta", comenta este portal.

A nivel de España, el acceso a una vivienda en alquiler consume de media el 39% de los ingresos netos de una familia media en España. Para la compra, y según este estudio, la proporción cae hasta el 29 % de los ingresos de una familia, si bien este indicador no considera el ahorro previo necesario para obtener financiación.

El análisis argumenta esta situación por la "escasez de oferta", que ha encarecido, asegura, los precios. Idealista añade que, en el caso del arrendamiento, ha superado los umbrales que los expertos "consideran razonables".

Málaga capital, también entre las más exigentes en cuota de renta para comprar o alquilar vivienda

Por capitales de provincia, nueve de ellas superan el 30% de esfuerzo que los especialistas fijan como límite recomendable para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones.

Palma encabeza el ránking, con el 45% de los ingresos medios de una familia, seguida por Málaga (40%), Valencia (39%), Madrid y Alicante (38%), Barcelona y Segovia (34%), Tenerife y Las Palmas (31%).

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

Sevilla y Bilbao se quedan, según el estudio, en el umbral del 30%; en tanto que, en el extremo opuesto, figuran Ciudad Real y Teruel, ambas con el 19% de los ingresos familiares.

Para la compra de una vivienda, cinco capitales presentan tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado para la compra: Palma (48%), Madrid (39%), San Sebastián (36%), Málaga (35%) y Barcelona (32%).

Las ciudades con menor esfuerzo para adquirir una vivienda son Lérida (11%) y Zamora (12%), seguidas por Jaén y Huesca (13%).

La metodología de Idealista para el esfuerzo en vivienda

La tasa de esfuerzo mide el peso de la vivienda sobre el poder adquisitivo del hogar. En particular, en el caso del alquiler, Idealista mide la tasa de esfuerzo como la cuota anual de ingresos netos medios del hogar que se destina al pago del alquiler de una vivienda tipo de dos dormitorios. Los valores de alquiler vienen directamente de la fuente de datos de Idealista, que dispone de precios para cada ciudad. Por el contrario, los datos de la renta neta familiar provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE), que también ofrece datos de renta a nivel municipal.

De la misma manera, en el caso de la compraventa, la tasa de esfuerzo se calcula como la cuota anual de ingresos netos del hogar que se destina al pago de una hipoteca "típica", en el sentido que viene estipulada con características medias en términos de duración y tipo de interés. Los tipos de interés se han actualizado teniendo en cuenta los datos publicados por el Banco Central Europeo.