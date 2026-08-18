Málaga reabre El Palo y Campo de Golf-San Julián, pero Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés siguen con bandera roja

La Feria de Málaga, que se prolongará hasta el próximo domingo 23 de agosto, sigue conviviendo con los cierres de playas registrados a raíz de la tormenta del pasado sábado 15 de agosto. En la capital, Campo de Golf-San Julián y El Palo han recuperado este martes la bandera verde, pero Sacaba, La Misericordia y San Andrés continúan cerradas al baño.

Según los últimos análisis realizados ayer por la Emasa, la presencia de E. coli ha bajado de forma generalizada en todos los puntos del litoral analizados, aunque en estas cuatro playas la concentración de la bacteria se mantiene todavía por encima de los niveles que marca como seguros el Real Decreto 1341/07 de calidad de las aguas de baño. Por ese motivo, el Ayuntamiento mantendrá la advertencia mediante banderas rojas mientras persista la situación, y Emasa seguirá tomando muestras en los próximos días para comprobar su evolución.

Por qué se producen estos vertidos

El origen de los cierres está en la tormenta que descargó sobre la ciudad la madrugada del sábado 15 de agosto, con 14 litros por metro cuadrado en una hora. Este tipo de episodios de lluvia intensa y concentrada obliga a abrir aliviaderos en la red de saneamiento para evitar que las tuberías colapsen y se produzcan inundaciones, lo que provoca vertidos puntuales al mar.

El Ayuntamiento explica que esta situación se da en la práctica totalidad de los municipios costeros, ya que buena parte de la red que discurre junto al litoral es unitaria, es decir, recoge a la vez el agua de lluvia y las aguas residuales.

Para reducir este riesgo, el Consistorio trabaja en la separación de las redes de pluviales y residuales a través de un plan de inversiones en infraestructuras hidráulicas de Emasa para el periodo 2024-2029, con el objetivo de que el 70% de las redes de la ciudad sean separativas.

Entre las actuaciones en marcha figuran obras en Salvador Allende (Este), San Javier (Churriana), Abogado Federico Orellana (Carretera de Cádiz), Palma-Palmilla, La Malagueta y Pedregalejo Alto. También está prevista la licitación de un tanque de tormenta en el colector histórico de Carretería (que recoge las aguas del Centro Histórico hasta el puerto) y de dos nuevos tramos del cajón de pluviales de Dos Hermanas.

Benalmádena, con dos playas todavía sin bandera verde

El repunte de las banderas rojas también ha afectado este fin de semana a Benalmádena, aunque por un motivo distinto: una veintena de bañistas de la playa de Las Gaviotas notaron reacciones en la piel el pasado domingo, lo que llevó al Ayuntamiento a cerrar de forma preventiva ese arenal y, poco después, a extender la prohibición a Santa Ana, Bil-Bil, Arroyo de la Miel y Los Melilleros mientras se realizaban las comprobaciones oportunas.

El municipio reabrió ayer por la mañana tres de esas cinco playas -Bil-Bil, Arroyo de la Miel y Los Melilleros-, por lo que el cierre queda ahora limitado a Las Gaviotas y Santa Ana. El Consistorio benalmadense avisó en su momento al 112 para que se llevaran a cabo los análisis correspondientes y pidió a los usuarios que respeten la señalización y las indicaciones de los servicios de seguridad y salvamento. En el mismo municipio, las playas de Fuente de la Salud y Carvajal mantienen la bandera amarilla, esta última por la presencia de medusas.

Entre la capital y el municipio vecino, son ya cinco las playas de la Costa del Sol que siguen sin bandera verde, en plena semana grande de la Feria de Málaga.