Montero advierte al presidente de Ceuta tras la crisis migratoria: "No caiga en provocaciones a las que otros lo quieren arrastrar"

La Feria de Málaga es, un año más, el escenario perfecto para dar discursos políticos ahora que en agosto la actividad deja de ser frenética. Aunque la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, no viene a divertirse en El Real, sino a dar unos premios de liderazgo social que entregaba su partido en la Cámara de Comercio. Desde allí, ha aprovechado el altavoz de los medios para mandar un mensaje al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por la crisis migratoria que se vive en la ciudad autónoma desde que miles de marroquíes entraran en España bordeando la frontera. Montero le ha advertido: "No caiga en provocaciones a las que otros lo quieren arrastrar". Pide a Vivas que mantenga "un perfil propio".

La secretaria general socialista ha reconocido en Málaga que dentro de la cúpula del Partido Popular, Juan Jesús Vivas es de los que "siempre ha tenido un perfil propio y ha pretendido tener a la ciudad por encima de otras cuestiones". La política sevillana le ha aconsejado que evite los "enfrentamientos y discrepancias" que, insiste, sí ejercen desde Génova. "Espero que sigan en esa vía de colaboración", añade.

Lo cierto es que la mirada de las instituciones ha estado puesta todo el mes de agosto en la ciudad autónoma de Ceuta. Montero ha aprovechado para agradecer al Gobierno central, del que hasta hace unos meses formaba parte como ministra de Hacienda y vicrepresidenta primera, y al de Ceuta por "todas las iniciativas que están siguiendo para poder retornar a una situación de normalidad en esta ciudad" después de esta crisis humanitaria y migratoria tan importante que se ha vivido en los últimos días. "Creo que el Gobierno está teniendo un comportamiento ejemplar, igual que la ciudad autónoma de Ceuta y su presidente, y espero que sigan en esa vía de colaboración", ha remarcado.

La dirigente socialista ha reivindicado que la colaboración con el gobierno de Marruecos es fundamental en una cuestión tan compleja como esta y ha destacado que "un porcentaje altísimo de las personas que llegaron a nuestro país ya han regresado a su país de origen".

Mensaje de "tranquilidad" tras el terremoto

La secretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos de Granada tras registrarse este martes un nuevo terremoto de magnitud 4,8 que se ha sentido en la ciudad y su área metropolitana. "Queremos transmitir nuestra solidaridad y dar un mensaje de tranquilidad sabiendo que los técnicos están al frente de la monitorización de esta situación y, por supuesto, rogando como siempre que ante cualquier eventualidad se sigan las instrucciones de los cuerpos de fuerzas de seguridad", ha señalado.

La Junta de Andalucía ha confirmado tres personas heridas leves a consecuencia del terremoto y se mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.

"Balones fuera" en el problema de la vivienda

María Jesús Montero también ha mencionado la cuestión de la vivienda para acusar a la Junta de "echar balones fuera" al culpar al Gobierno central de la falta de vivienda en esta comunidad y ha criticado que no haya reconocido que este es "el principal problema de los ciudadanos". Montero ha recordado que el Gobierno central "ha puesto en marcha un plan con 7.000 millones de euros para la construcción de vivienda pública que sea asequible a los ciudadanos y para la construcción de vivienda en alquiler".

"El gobierno andaluz no solo no ha dedicado recursos para la construcción de vivienda, sino que hace objeción al cumplimiento de una ley que permitiría abaratar los precios con la definición de zonas tensionadas, que haga que se regule el precio del alquiler para que las personas no tengan que gastar 1.200 o 1.300 euros por un piso de apenas 60 metros cuadrados", ha añadido.

La dirigente socialista ha subrayado que, "si hay una competencia que está clara, es la competencia autonómica en materia de vivienda", y que "quien ha puesto el debate sobre la prioridad de la vivienda ha sido el Gobierno de España" con esos 7.000 millones "que se van a distribuir entre aquellos que tienen la competencia pero no la ejercen".