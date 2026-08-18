Montero, sobre la candidatura de Mariano Ruiz Araujo: "Hay mucha gente que quiere y tiene liderazgo, los militantes elegirán al mejor"

Es la primera vez que María Jesús Montero, Josele Aguilar y Mariano Ruiz Araujo coinciden en la misma foto desde que el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga diera un paso al frente y se postulara candidato a las primarias del PSOE para librar la batalla electoral a la Alcaldía de la capital. El mes de septiembre será clave para el partido, que tendrá que realizar sus procesos internos de cara al arranque de un curso político que desemboca en dos citas con las urnas. La candidatura de Ruiz Araujo fue una sorpresa para quienes veían en Aguilar el nuevo contrincante de Francisco de la Torre y el paso de Montero por Málaga no ha quedado exento de preguntas a cerca del tema.

La secretaria general del PSOE ha valorado el trabajo del portavoz del grupo municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, a lo largo de estos meses de verano y apela a la militancia para contestar a las preguntas de los periodistas. "Tendremos que ver en los próximos días si hay otros candidatos que quieren dar ese paso, seguro que los militantes elegirán al mejor para ser el futuro alcalde o alcaldesa de esta ciudad", ha expresado.

Montero es consciente de que "Mariano Ruiz es una persona muy conocida en Málaga" y entiende que "ha desarrollado un trabajo importantísimo al frente del grupo municipal". No descarta que sea un buen candidato. "Está trabajando desde luego por la ciudad y, concretamente, de una forma muy específica por la vivienda", ha insistido. La política sevillana entiende que la vivienda es una de las preocupaciones más importantes que tiene la candidatura del PSOE de Málaga, "sea quien sea la persona que la encabece". Entiende que el cometido de su partido debe ser "resolver el problema de la vivienda en una ciudad en la que la construcción se ha convertido en una rareza y el disfrute de la vivienda por parte de la gente se ha convertido desde luego en un lujo".

La socialista ha animado a Ruiz Araujo que "siga con esa tarea" de oposición que tiene encomendada. "Hay mucha gente que quiere, que tiene capacidad, que tiene liderazgo y, por tanto, tendremos que ver en los próximos días si hay otros candidatos que quieren dar ese paso, pero, en todo caso, seguro que los militantes elegirán al mejor", ha concluido.