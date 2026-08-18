Nuevo terremoto de magnitud 4,6 en Granada que se deja notar en la provincia de Málaga

Granada ha vuelto a temblar a las 10:37 de este martes con un terremoto de magnitud 4,7 y se ha dejado notar en diferentes puntos de la provincia de Málaga. Ya se contabilizan cuatro réplicas de . Este nuevo seísmo llega apenas cuatro días después del mayor terremoto registrado en Granada en el siglo XXI, que fue de 4,8 y también sacudió a la Costa del Sol y la zona de la Axarquía.

El epicentro de este nuevo seísmo ha sido el municipio de Gójar, pero se ha dejado notar en Torrox, Vélez-Málaga, Algarrobo, Cómpeta, Nerja, Torre del Mar, Fuengirola, Málaga capital, Rincón de la Victoria y hasta en el Valle del Guadalhorce, en el municipio de Cártama. También se ha podido sentir en las provincias de Almería, Jaén y Córdoba.

Réplicas

Granada lleva días registrando pequeños movimientos sísmicos bajo su superficie, algo que los expertos de la Red Sísmica Nacional, un organismo perteneciente al Instituto Geográfico de España, ya alertaban que desencadenaría réplicas de mayor calado.

Tras el terremoto de 4,7 han habido otros cuatro detrás, uno de ellos de 4 grados de intensidad y con epicentro en Churriana de la Vega, que han provocado medio centenar de llamadas al 112 y se ha sentido en las cuatro provincias de Andalucía Oriental.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de estas réplicas, en las que destaca el terremoto de 4,0 grados con epicentro en Churriana de la Vega y que se ha registrado a las 10:53 horas también en la superficie, a 0 kilómetros de profundidad.

Se ha sumado al de 4,7 grados de intensidad y con epicentro en Gójar (Granada), inicialmente ubicado en la vecina localidad de Alhendín, que durante varios segundos ha hecho temblar el suelo y se ha sentido en diferentes puntos de Andalucía Oriental.

El IGN contabiliza también un terremoto de 2,9 grados con epicentro en Padul y registrado a las 10:57 horas, otro de 2,6 a las 10:47 en Las Gabias; y uno más, esta vez de 2,8 y con epicentro en Alhendín.

La sucesión de terremotos, por los que la Policía Local de Granada ha pedido a la población que mantenga la calma y siga medidas de autoprotección, ha provocado que el Metro de Granada circule a velocidad reducida inferior a los 30 kilómetros por hora.

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín.