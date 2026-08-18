La concejala de Sostenibilidad Medioambiental descarta que el cierre de playas se deba a un fallo en el saneamiento: "Es una situación normal y habitual"

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental ha salido al paso de las críticas por el cierre de varias playas malagueñas para defender que el funcionamiento de la red de saneamiento de la ciudad "no tiene ninguna deficiencia" y que los vertidos registrados tras la tormenta del pasado 15 de agosto responden a un episodio meteorológico puntual y no a un problema estructural.

Según ha explicado, la estación meteorológica del aeropuerto registró un total de 18,5 litros por metro cuadrado durante la tormenta de la madrugada del sábado, de los cuales 14 cayeron en menos de una hora. La edil ha recordado que la normativa exige que la ciudad esté preparada para gestionar 15 litros por metro cuadrado, pero repartidos a lo largo de todo un día, por lo que un volumen de agua tan concentrado en tan poco tiempo desborda la capacidad de las estaciones de bombeo que trasladan el agua a las depuradoras.

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"Al caer ese volumen en menos de una hora, suceden estos vertidos al mar", ha señalado la concejala, quien ha explicado que la alternativa a esta salida de emergencia sería que el agua acabara saliendo por los rebosaderos y provocara inundaciones en distintos puntos de la ciudad. Se trata, ha insistido, de un funcionamiento habitual en cualquier ciudad costera cuando se registran lluvias intensas y concentradas que la red, al ser unitaria (es decir, al recoger a la vez aguas fecales y pluviales), no puede absorber.

Málaga, con el 55% de sus redes separativas

La edil ha destacado que Málaga cuenta ya con el 55% de sus redes de saneamiento separativas, frente a ciudades como Barcelona, Sevilla o Madrid, que según sus datos no llegan al 5%. Entre las obras en marcha para seguir avanzando en esa separación ha citado actuaciones en Churriana, El Palo y el Centro, además de la próxima licitación del cajón de pluviales de Dos Hermanas. La actuación de mayor calado, ha explicado, será un tanque de tormenta en línea de 400 metros al final del colector de Carretería, que permitirá diluir la contaminación procedente de las redes del centro histórico.

La concejala ha apuntado además que este tipo de episodios son poco frecuentes en Málaga porque no es habitual que llueva en verano, a diferencia de otras zonas como Cataluña, donde según ha explicado está mucho más interiorizado que tras una tormenta las playas permanezcan cerradas varios días.

Toma de muestras diarias y mejora progresiva

La edil ha explicado que, tras la tormenta, el Ayuntamiento comenzó a tomar muestras de agua "con un ejercicio de responsabilidad" para hacer seguimiento de la contaminación, que se disuelve de forma natural en el mar en cuestión de horas dependiendo de las corrientes. Según ha detallado, las analíticas se repiten cada día y muestran una reducción progresiva de la contaminación: entre los resultados de un día y el siguiente, ha señalado, ya hay playas que han pasado a tener valores favorables y han podido recuperar la bandera verde, mientras que el resto, aunque sigue por encima del umbral permitido, ha registrado descensos de hasta diez veces los niveles iniciales.

La concejala se ha mostrado optimista de cara a los próximos días, aunque ha matizado que la evolución dependerá de los resultados de las analíticas diarias. "Vamos a actuar en consecuencia", ha afirmado, insistiendo en que la red de saneamiento "funciona perfectamente" y cumple con lo que exige la normativa vigente.

Por su parte, la concejala de Playas, Teresa Porras, no ha querido hacer ninguna declaración a los medios de comunicación sobre el cierre de las playas.