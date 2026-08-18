Carretera de Cádiz
Los vecinos exigen la demolición del ‘portal de Belén’ usado como urinario en Málaga
La portada exenta de las desaparecidas instalaciones de la Fundación Prometeo, en la barriada de Virgen de Belén, es usada de urinario al aire libre. Los vecinos reclaman al Ayuntamiento que la demuela, y que adecente el entorno, tomado por la suciedad y las ratas.
«Como se aproximan las Navidades, a ver si hacemos un Belén viviente, porque esto es un meadero», sentencia Beatriz, vecina de Virgen de Belén.
Beatriz se encuentra junto a toda una edificación surrealista, en la calle Chico del Matadero: una portada casi exenta -unida a un bloque- que, tras cruzarla conduce al mismo espacio abierto si se rodea la puerta. Un sinsentido.
Este inútil ‘portal de Belén’ se ha convertido en un urinario al aire libre, aunque los vecinos también se han encontrado con deposiciones humanas.
Como explica Francisco Romero, portavoz de la Federación vecinal Solidaridad, «cada dos por tres tengo que protestar para ver si lo limpian». Como ayer mismo explicaba, este ‘portal de Belén’ llevaba ayer lunes unos «diez días» sin limpiarse.
«A los dos días está igual porque la gente hace ahí sus necesidades; yo, constantemente, estoy mandado fotos a la Junta de Distrito. Hemos luchado para que quitaran esto pero han dejado la puerta», lamenta Raquel, vecina y madre de menores.
Raquel hace referencia al origen de esta construcción, ahora mismo sin utilidad alguna salvo la de ‘retrete no oficial’: se trata de la puerta de acceso a las desaparecidas instalaciones de la Fundación Prometeo en el barrio.
Como ha venido informando este diario, la sede se encontraba en un suelo en litigio, de ahí que la Gerencia Municipal de Urbanismo haya ido demoliendo, de forma subsidiaria, las instalaciones en diversos pasos desde el año 2013, después de que la Justicia le diera la razón.
La última de las demoliciones tuvo lugar en septiembre de 2024, cuando Urbanismo eliminó, por riesgo de incendio, unas techumbres que acogían a indigentes; pero dejó en pie este pórtico.
«Las últimas noticias que tenemos por parte del Distrito eran que querían expropiarlo, algo muy lento», informa Francisco Romero.
Mosquitos, suciedad y ratas
A su lado, Virginia Rodríguez, expresidenta vecinal, aprovecha para pedir al Ayuntamiento el arreglo definitivo de esa zona, presidida por una gran fosa cubierta por una reja metálica, bajo la que pasan cables que los vecinos no saben si son de agua, de luz o de alta tensión.
En ese espacio además, explica Dolores, otra vecina, se han caído ramas y árboles, y Beatriz recuerda que «cuando llueve, como no hay salida de agua, se acumulan y la absorbe el bloque». Además, abundan por ello los mosquitos.
Francisco Romero, por último, pide mayor frecuencia de limpieza de una caseta de Endesa a pocos metros, que además cuenta con una madriguera de ratas. «He pedido varias veces que la taponen», critica.
Respuesta del Ayuntamiento
Fuentes municipales respondieron a este diario que, para el derribo de esta portada se seguirá «el procedimiento habitual para estos casos, y los técnicos estudiarán si es posible o no su derribo».
En referencia a la limpieza de la caseta de Endesa, las mismas fuentes señalaron que se han realizado «recientemente trabajos de limpieza, y el distrito contactará con Endesa para coordinar su mantenimiento».
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