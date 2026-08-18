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Los vecinos exigen la demolición del ‘portal de Belén’ usado como urinario en Málaga

La portada exenta de las desaparecidas instalaciones de la Fundación Prometeo, en la barriada de Virgen de Belén, es usada de urinario al aire libre. Los vecinos reclaman al Ayuntamiento que la demuela, y que adecente el entorno, tomado por la suciedad y las ratas.

Vecinos de Virgen de Belén, delante de la portada superviviente de la Fundación Prometeo.

Vecinos de Virgen de Belén, delante de la portada superviviente de la Fundación Prometeo. / A.V.

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

«Como se aproximan las Navidades, a ver si hacemos un Belén viviente, porque esto es un meadero», sentencia Beatriz, vecina de Virgen de Belén.

Beatriz se encuentra junto a toda una edificación surrealista, en la calle Chico del Matadero: una portada casi exenta -unida a un bloque- que, tras cruzarla conduce al mismo espacio abierto si se rodea la puerta. Un sinsentido.

Este inútil ‘portal de Belén’ se ha convertido en un urinario al aire libre, aunque los vecinos también se han encontrado con deposiciones humanas.

Las huellas de tantos orines se dejan notar en este rincón de Virgen de Belén.

Las huellas de tantos orines se dejan notar en este rincón de Virgen de Belén. / A.V.

Como explica Francisco Romero, portavoz de la Federación vecinal Solidaridad, «cada dos por tres tengo que protestar para ver si lo limpian». Como ayer mismo explicaba, este ‘portal de Belén’ llevaba ayer lunes unos «diez días» sin limpiarse.

«A los dos días está igual porque la gente hace ahí sus necesidades; yo, constantemente, estoy mandado fotos a la Junta de Distrito. Hemos luchado para que quitaran esto pero han dejado la puerta», lamenta Raquel, vecina y madre de menores.

Un grupo de vecinos, delante de lo que consideran un foco de insalubridad: el 'portal de Belén' de Virgen de Belén.

Un grupo de vecinos, delante de lo que consideran un foco de insalubridad: el 'portal de Belén' de Virgen de Belén. / A.V.

Raquel hace referencia al origen de esta construcción, ahora mismo sin utilidad alguna salvo la de ‘retrete no oficial’: se trata de la puerta de acceso a las desaparecidas instalaciones de la Fundación Prometeo en el barrio.

Como ha venido informando este diario, la sede se encontraba en un suelo en litigio, de ahí que la Gerencia Municipal de Urbanismo haya ido demoliendo, de forma subsidiaria, las instalaciones en diversos pasos desde el año 2013, después de que la Justicia le diera la razón.

Demolición ayer de las dos edificaciones en Virgen de Belen.

Demolición de edificaciones de la Fundación Prometeo en Virgen de Belén, en una foto de archivo. / ARCINIEGA

La última de las demoliciones tuvo lugar en septiembre de 2024, cuando Urbanismo eliminó, por riesgo de incendio, unas techumbres que acogían a indigentes; pero dejó en pie este pórtico.

«Las últimas noticias que tenemos por parte del Distrito eran que querían expropiarlo, algo muy lento», informa Francisco Romero.

El estado del dintel de gran tamaño de esta puerta, en Virgen de Belén, también preocupa por posibles desprendimientos.

El estado del dintel de gran tamaño de esta puerta, en Virgen de Belén, también preocupa por posibles desprendimientos. / A.V.

Mosquitos, suciedad y ratas

A su lado, Virginia Rodríguez, expresidenta vecinal, aprovecha para pedir al Ayuntamiento el arreglo definitivo de esa zona, presidida por una gran fosa cubierta por una reja metálica, bajo la que pasan cables que los vecinos no saben si son de agua, de luz o de alta tensión.

En ese espacio además, explica Dolores, otra vecina, se han caído ramas y árboles, y Beatriz recuerda que «cuando llueve, como no hay salida de agua, se acumulan y la absorbe el bloque». Además, abundan por ello los mosquitos.

Los vecinos también reclaman que se arregle este espacio de la antigua Fundación Prometeo, en Virgen de Belén, presidida por un reja metálica que cubra un foso con cables.

Los vecinos también reclaman que se arregle este espacio de la antigua Fundación Prometeo, en Virgen de Belén, presidida por un reja metálica que cubra un foso con cables. / A.V.

Francisco Romero, por último, pide mayor frecuencia de limpieza de una caseta de Endesa a pocos metros, que además cuenta con una madriguera de ratas. «He pedido varias veces que la taponen», critica.

Francisco Romero denuncia la suciedad constante al pie de esta caseta de Endesa, que además cuenta con una madriguera de ratas, en Virgen de Belén.

Francisco Romero denuncia la suciedad constante al pie de esta caseta de Endesa, que además cuenta con una madriguera de ratas, en Virgen de Belén. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales respondieron a este diario que, para el derribo de esta portada se seguirá «el procedimiento habitual para estos casos, y los técnicos estudiarán si es posible o no su derribo».

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En referencia a la limpieza de la caseta de Endesa, las mismas fuentes señalaron que se han realizado «recientemente trabajos de limpieza, y el distrito contactará con Endesa para coordinar su mantenimiento».

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