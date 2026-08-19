Casi 2.800 euros más por dormir en el Centro de Málaga: así se dispara el alojamiento en Feria

La Feria de Málaga arrancó el pasado sábado con las calles del Centro desbordadas y las plazas de alojamiento, prácticamente agotadas. Encontrar dónde dormir en el casco histórico durante la semana grande, la zona mejor conectada con el Real del Cortijo de Torres y epicentro de la Feria de Día, se ha convertido en un ejercicio que exige reservar con meses de antelación o, directamente, asumir un desembolso muy superior al de cualquier otra semana del año.

Málaga, ambiente de la Feria del Centro. / Gregorio Marrero

Apartamentos: de los 1.000 a los casi 4.000 euros por seis noches

Una comparativa de precios en Booking y Airbnb para seis noches (del 17 al 23 de agosto) y dos adultos, con el foco puesto en el Centro y las zonas más próximas al casco histórico, confirma la tensión de precios que vive la ciudad en plena Feria.

En Booking, la oferta más económica encontrada corresponde a un estudio a menos de un kilómetro del centro, por 1.047 euros la semana, rebajado desde los 1.266 euros iniciales. Muy cerca se sitúa un estudio de nueva apertura a 350 metros del centro, por 1.094 euros. A partir de ahí, los precios suben con rapidez: un apartamento de un dormitorio junto a la Catedral se anuncia por 1.541 euros, y un apartamento de dos dormitorios con terraza, algo alejado del centro, alcanza los 3.810 euros para la misma semana.

En Airbnb, el rango es algo más contenido pero igual de revelador: desde 1.060 euros por un apartamento en el barrio de la Merced, hasta 1.813 euros por un piso de dos dormitorios en pleno centro. Varios de los anuncios de precio intermedio, entre 1.100 y 1.450 euros, ya avisan de que solo queda una unidad disponible a ese precio o incluyen descuentos por estancia larga para intentar cerrar la reserva antes de que arranque la Feria.

Los hoteles, entre las tres y las cinco estrellas

La franja hotelera propiamente dicha también refleja la presión de precios de estas fechas, aunque con un recorrido algo más contenido que el de los apartamentos turísticos. Los hoteles de cuatro estrellas cercanos al centro se mueven, para la misma semana y el mismo número de huéspedes, entre los 1.260 y los 1.500 euros. Un hotel de tres estrellas con desayuno incluido se sitúa en un punto intermedio, en torno a los 1.360 euros.

En el extremo superior aparece un hotel de cinco estrellas en pleno centro, con precios que en la comparativa alcanzan los 2.124 euros para las seis noches, tras aplicar una rebaja considerable sobre la tarifa inicial. Aun así, ese máximo hotelero queda muy por debajo del precio de los apartamentos más exclusivos localizados en la comparativa, lo que confirma que, en esta Feria, son las viviendas turísticas de particulares, y no los hoteles con categoría oficial, las que marcan los precios más elevados del Centro.

Málaga centro / Gregorio Marrero

En conjunto, entre la oferta más barata y la más cara localizadas en la comparativa de apartamentos y hoteles para las mismas fechas hay una diferencia de más de 2.700 euros por una semana de alojamiento para dos personas, una brecha que se dispara todavía más si se amplía la búsqueda a los apartamentos de mayor superficie o a las ubicaciones más exclusivas del casco histórico.

Menos ocupación, pero más gasto por cliente

Pese a la tensión de precios en el Centro, el balance global del sector hotelero malagueño para esta edición es más moderado que en años anteriores. Según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), trasladados por el Ayuntamiento, la ocupación media prevista en la capital para toda la semana de Feria se sitúa en el 88,4%, casi cinco puntos por debajo del 93,6% registrado en 2025 y también por debajo de los niveles de 2024 y 2023. El primer fin de semana arrancó con una ocupación del 93,2%, y la patronal espera que el tramo final de los festejos, impulsado por la actividad taurina en La Malagueta, alcance el 95%.

Sin embargo, el gasto por cliente alojado sí crece: Aehcos calcula un ingreso bruto medio de 128,37 euros por visitante, más de siete euros por encima de los 121,08 euros del año pasado. Seis de cada diez huéspedes en los hoteles de la capital durante la Feria serán turistas internacionales, según las mismas estimaciones.

Un lujo que muchos malagueños no pueden costearse

El contraste entre los precios que marca el mercado y el bolsillo medio de los residentes es notable. Mientras una sola noche en los apartamentos más exclusivos del Centro puede superar lo que muchas familias malagueñas destinan a toda la semana de feria, el gasto medio previsto por los propios malagueños para estos días se ha reducido este año respecto a la edición anterior, en un contexto de presión creciente sobre los precios de la vivienda y el alquiler turístico en el casco histórico.

La combinación de alta demanda, oferta limitada en el centro y fuerte peso del turismo internacional explica por qué, para quien busca dormir a pocos metros de la Feria de Día, los precios de estos días se disparan muy por encima de lo habitual, con una diferencia de más de 2.700 euros entre las opciones más económicas y las más exclusivas para una misma semana y un mismo número de huéspedes.