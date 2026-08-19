Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un fuerte terremoto en Málaga provocaría grandes dañosMálaga sufrió en 1680 uno de los peores terremotos de su historiaAsí se vive la Feria de Málaga en el Hospital Materno InfantilUn hostelero de la Costa del Sol persigue el récord GuinnessUna trama regularizaba a migrantes con parejas de hecho falsas en MálagaMálaga vuelve a la Primera División ante el Atlético de MadridMelwin Pantzar, el alumno aventajado del UnicajaLas mejores casetas de la Feria de Málaga
instagramlinkedin

Política

Bendodo acusa al Gobierno de "castigar" a Málaga y reclama inversiones en el tren litoral y carreteras

Bendodo ha asegurado que la provincia atraviesa un "momento dorado", con récord de ocupados, pero considera que podría avanzar aún más con una mayor implicación del Ejecutivo central

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, posa junto a la portada de la Feria de Málaga, ese miércoles. EFE/ Jorge Zapata

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, posa junto a la portada de la Feria de Málaga, ese miércoles. EFE/ Jorge Zapata / Jorge Zapata / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha acusado al Gobierno de España de "castigar" a Málaga y de no ejecutar inversiones estratégicas en la provincia por "sectarismo" político. Entre las actuaciones que ha reclamado se encuentran las carreteras, el tren litoral y el aumento de la capacidad eléctrica.

Bendodo ha asegurado que la provincia atraviesa un "momento dorado", con récord de ocupados, pero considera que podría avanzar aún más con una mayor implicación del Ejecutivo central: "Si tuviéramos un Gobierno de España que creyera en las posibilidades de Málaga, como creen los ayuntamientos, la Diputación y la propia Junta, Málaga se saldría del mapa".

Críticas a Sánchez por la situación en Ceuta

El vicesecretario de Política Autonómica del PP también se ha referido a la situación migratoria en Ceuta y ha defendido "aplicar la ley en toda su extensión".

Según ha señalado, "todos los que han entrado ilegalmente se tienen que ir de Ceuta, los mayores y los menores", con el objetivo, ha afirmado, de que la ciudad autónoma y sus ciudadanos "recuperen la normalidad".

El dirigente popular ha criticado además que, tres semanas después de lo que ha calificado como una "invasión", el Gobierno no haya explicado las causas de lo ocurrido ni haya aclarado si puede garantizar que una situación similar no vuelva a repetirse.

Bendodo ha insistido en que ni Pedro Sánchez ni ningún ministro han ofrecido, a su juicio, "explicaciones reales" sobre lo sucedido en Ceuta.

El PP vuelve a pedir elecciones generales

En este contexto, Bendodo ha cuestionado la actuación del presidente del Gobierno: "¿Qué tiene que pasar en España para que el presidente del Gobierno interrumpa sus vacaciones y se ponga al frente de la crisis y dé explicaciones?".

También ha acusado a Sánchez de actuar con "indolencia" y "frialdad" y ha comparado su respuesta con la comparecencia de la primera ministra de Dinamarca ante el Parlamento de su país para abordar los efectos de la crisis migratoria en la frontera española y de la Unión Europea.

Noticias relacionadas y más

El dirigente del PP ha cuestionado además "para qué sirve" un Gobierno que, según ha sostenido, está "paralizado, agotado y pendiente de la agenda judicial que empieza a partir de septiembre". Por ello, ha defendido que "lo mejor sería convocar elecciones".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y se siente con fuerza en Málaga
  2. Resurrección Antón, experta en seísmos: 'Van a volver a haber terremotos en el sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe
  3. Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad
  4. Una tormenta de rayos y truenos sorprende a Málaga de madrugada
  5. La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo
  6. Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 en Granada se deja notar en la provincia de Málaga: 'Ha habido un ruido extraño
  7. Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria
  8. Bandera roja y baño prohibido en cuatro playas de Málaga capital este sábado

Bendodo acusa al Gobierno de "castigar" a Málaga y reclama inversiones en el tren litoral y carreteras

Bendodo acusa al Gobierno de "castigar" a Málaga y reclama inversiones en el tren litoral y carreteras

Un terremoto fuerte en Málaga pondría en alto riesgo a casi el 29% de sus edificios

Un terremoto fuerte en Málaga pondría en alto riesgo a casi el 29% de sus edificios

Casi 2.800 euros más por dormir en el Centro de Málaga: así se dispara el alojamiento en Feria

Casi 2.800 euros más por dormir en el Centro de Málaga: así se dispara el alojamiento en Feria

Intervenidos en la Feria de Málaga 27 kilos de sushi transportados en el baúl de una moto sin refrigeración

Protesta en plena Feria por la ola de desahucios en Málaga: "¿De qué sirve una ciudad llena de luces si hay familias que no saben dónde dormirán esta noche?"

Gavira cree que el sector turístico en Málaga tiene "enemigos": la falta de vivienda, los impuestos y los incendios

Gavira cree que el sector turístico en Málaga tiene "enemigos": la falta de vivienda, los impuestos y los incendios

Muere un hombre tras caer de una tabla de padelsurf y golpearse la cabeza con una roca en Fuengirola

Muere un hombre tras caer de una tabla de padelsurf y golpearse la cabeza con una roca en Fuengirola

Málaga descarta que el cierre de playas se deba a un fallo en el saneamiento: "Es una situación normal y habitual"

Málaga descarta que el cierre de playas se deba a un fallo en el saneamiento: "Es una situación normal y habitual"
Tracking Pixel Contents