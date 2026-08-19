Bendodo acusa al Gobierno de "castigar" a Málaga y reclama inversiones en el tren litoral y carreteras

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha acusado al Gobierno de España de "castigar" a Málaga y de no ejecutar inversiones estratégicas en la provincia por "sectarismo" político. Entre las actuaciones que ha reclamado se encuentran las carreteras, el tren litoral y el aumento de la capacidad eléctrica.

Bendodo ha asegurado que la provincia atraviesa un "momento dorado", con récord de ocupados, pero considera que podría avanzar aún más con una mayor implicación del Ejecutivo central: "Si tuviéramos un Gobierno de España que creyera en las posibilidades de Málaga, como creen los ayuntamientos, la Diputación y la propia Junta, Málaga se saldría del mapa".

Críticas a Sánchez por la situación en Ceuta

El vicesecretario de Política Autonómica del PP también se ha referido a la situación migratoria en Ceuta y ha defendido "aplicar la ley en toda su extensión".

Según ha señalado, "todos los que han entrado ilegalmente se tienen que ir de Ceuta, los mayores y los menores", con el objetivo, ha afirmado, de que la ciudad autónoma y sus ciudadanos "recuperen la normalidad".

El dirigente popular ha criticado además que, tres semanas después de lo que ha calificado como una "invasión", el Gobierno no haya explicado las causas de lo ocurrido ni haya aclarado si puede garantizar que una situación similar no vuelva a repetirse.

Bendodo ha insistido en que ni Pedro Sánchez ni ningún ministro han ofrecido, a su juicio, "explicaciones reales" sobre lo sucedido en Ceuta.

El PP vuelve a pedir elecciones generales

En este contexto, Bendodo ha cuestionado la actuación del presidente del Gobierno: "¿Qué tiene que pasar en España para que el presidente del Gobierno interrumpa sus vacaciones y se ponga al frente de la crisis y dé explicaciones?".

También ha acusado a Sánchez de actuar con "indolencia" y "frialdad" y ha comparado su respuesta con la comparecencia de la primera ministra de Dinamarca ante el Parlamento de su país para abordar los efectos de la crisis migratoria en la frontera española y de la Unión Europea.

El dirigente del PP ha cuestionado además "para qué sirve" un Gobierno que, según ha sostenido, está "paralizado, agotado y pendiente de la agenda judicial que empieza a partir de septiembre". Por ello, ha defendido que "lo mejor sería convocar elecciones".