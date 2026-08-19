Málaga reabre al baño las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés tras dos días de cierres por vertidos

Tras dos días de bandera roja y prohibición del baño por vertidos en numerosas playas de la capital tras la última tormenta, el Ayuntamiento de Málaga ha reabierto las últimas cuatro playas que seguían a la espera de resultados favorables en la calidad del agua, estas son, Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés. Ayer lo hacían las de El Palo y Campo de Golf-San Julián.

Según un comunicado remitido por el consistorio, los resultados de las últimas analíticas tomadas este pasado martes por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) constatan que "las aguas vuelven a ser aptas para el baño", por lo que una vez recibida comunicación de la autorización de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta se ha procedido a su reapertura al baño.

"Desde el Área de Playas se han venido llevando a cabo labores de limpieza y retirada de los restos como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, que provocó que se produjeran alivios en distintos puntos de la red de saneamiento, con vertidos al mar", ha informado.

Tras la polémica suscitada por los cierres, que llegó a afectar hasta seis playas de la capital por la presencia en el agua de E.Coli, el Ayuntamiento de Málaga insiste en que lo sucedido entra dentro de la "normalidad" del funcionamiento de la red de saneamiento, tal y como afirmó la concejala de Sostenibilidad, Penélope Gómez, y se reitera en el comunicado enviado en la jornada de hoy:

"Estos alivios se registran en la práctica totalidad de los municipios costeros debido al que a la red general de saneamiento que va paralela al litoral llegan redes unitarias que recogen tanto las aguas residuales como las de lluvia, por lo que en episodios de precipitaciones intensas concentradas en poco tiempo, como ocurrió la madrugada de pasado sábado con 14 litros/metro cuadrado en una hora, se pueden llegar a registrar este tipo de situaciones que evitan un colapso de las tuberías que puedan dar lugar a inundaciones en distintos puntos de la ciudad".

Separación de redes

El Ayuntamiento de Málaga destaca también su "apuesta" por seguir avanzando en la separación de redes, de forma que las conducciones de pluviales sean independientes de las de aguas residuales". Aunque en los puntos más próximos al litoral se ha ejecutado esta separación de redes, a través del plan de inversiones de infraestructuras hidráulicas que Emasa tiene en marcha para el periodo 2024-2029, continúa el consistorio, se están acometiendo obras para seguir reduciendo el riesgo de inundación en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de que el 70% de las redes de la ciudad sean separativas.

Entre ellas, destacan las actuaciones de separación de redes y mejora de la capacidad de drenaje impulsadas en Salvador Allende (Este), San Javier (Churriana), Abogado Federico Orellana (Carretera de Cádiz), la barriada Palma-Palmilla, La Malagueta o Pedregalejo Alto, así como en el colector histórico Carretería, que recoge las aguas residuales del Centro Histórico desde la calle Victoria hasta el puerto, donde está previsto licitar en los próximos meses la construcción de un tanque de tormenta en línea que almacenará los vertidos sin necesidad de aliviar y permitirá desbastar el agua con nuevos tamices. En paralelo, también está programada la licitación de dos nuevos tramos del cajón de pluviales de Dos Hermanas, desde el arroyo hasta Héroe de Sostoa y desde Héroe de Sostoa hasta Sor Teresa Prat.

Atlas News

El PSOE pide dimisiones

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado este miércoles "la nefasta gestión" del alcalde, Francisco de la Torre, ante los recientes cierres de playas en plena temporada estival por altos niveles de contaminación bacteriana.

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido "responsabilidades políticas" directas al alcalde por el "estado crítico" en el que se encuentran las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, a la vez que le ha pedido "que abandone las excusas". "El problema no es la lluvia, sino una red de saneamiento que no está preparada para la Málaga actual", ha advertido.

"Tras 30 años de gobiernos del PP, apenas el 55% de la red sea separativa. La Málaga del éxito que vende De la Torre hace aguas cuando hablamos de playas, limpieza y saneamiento", ha señalado y ha pedido al regidor "que deje de culpar de su ineficiencia a otras administraciones, a los propios malagueños y, además, a una tormenta súbita", por lo que pide "dimisiones".

Con Málaga reclama una investigación

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha reclamado explicaciones sobre la gestión de los aliviaderos y advierte de que “no pueden convertirse en la salida habitual de una red de saneamiento que Málaga lleva décadas sin modernizar”. Asimismo, ha exigido al equipo de Gobierno del Partido Popular que abra una investigación sobre la actuación de la Empresa Municipal de Aguas (EMASA) durante la tormenta registrada en Málaga en la madrugada del pasado 15 de agosto y, en particular, sobre las circunstancias que llevaron a la apertura de los aliviaderos y a los posteriores vertidos de aguas residuales al mar.

Toni Morillas ha manifestado que tras conocer que los análisis realizados por EMASA han detectado concentraciones de Escherichia coli, (bacteria indicadora de contaminación fecal), por encima de los niveles establecidos que ha conllevado el cierre al baño de las playas de Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo)que “no podemos asumir como algo normal que cada vez que llueve se abran aliviaderos y terminen llegando al mar aguas contaminadas, residuos y toallitas. Una cosa es que ante un episodio extraordinario de lluvias exista un riesgo real para la seguridad de la población y haya que aliviar puntualmente la red para evitar inundaciones o daños mayores, y otra muy distinta es utilizar los aliviaderos como una salida sistemática cada vez que llueve o, todavía peor, como mecanismo de limpieza de la red”.

Vox pide poner fin a las "deficiencias"

El Grupo Municipal VOX Málaga reclamaba esta semana una mayor inversión en la red de EMASA después de que este fin de semana los malagueños sufrieran el cierre de las playas de Campo de Golf-San Julián, La Misericordia, Sacaba y San Andrés.

La portavoz adjunta, Yolanda Gómez, recordó que VOX lleva desde 2024 «denunciando las deficiencias de la red EMASA», por lo que el Partido Popular «no puede limitarse ahora a culpar a una tormenta».

«La lluvia que cayó fue moderada. Si una lluvia de estas características es suficiente para que la red no pueda asumir el caudal y acabemos vertiendo al mar una mezcla de aguas pluviales y residuales, el problema no está solamente en el cielo, está debajo de nuestras calles», ha dicho Gómez. La edil de VOX ha urgido al equipo de Gobierno del PP «acabar con las deficiencias de la red de EMASA».