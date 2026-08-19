Málaga sufrió en 1680 uno de los peores terremotos de su historia y de la de España: “Dios ha arrojado sobre nosotros lo severo de sus iras”

Hacia 1680, Málaga trataba de recuperar el aliento tras una grave epidemia de peste, la suspensión preventiva de la actividad comercial del Puerto e incluso la escasez de sustento debido a una dura sequía.

No corrían buenos tiempos entonces y el 9 de octubre de aquel año contribuyó a endurecer aún más la cadena de desgracias que atravesaban los malagueños. Sobre las siete de la mañana, un terremoto de magnitud 6,8 con epicentro en Alhaurín el Grande sacudió con furia la provincia, provocando la destrucción de un 20% de las viviendas y dejando inhabitables un 30%, según los datos de Instituto Geográfico Nacional (IGN), que lo incluye en el listado de los peores terremotos de la historia de España.

Tal fue la catástrofe que la ciudadanía de la época lo entendió como un castigo divino, y así se recoge en uno de los memoriales que se escribieron entonces: “Lo repetido de nuestros grandes pecados ha motivado a la justicia de Dios que arroje sobre nosotros lo severo de sus iras”.

En ese documento, titulado ‘Relación verdadera de la lastimosa destrucción que padeció la ciudad de Málaga por el espantoso terremoto que sucedió el miércoles 9 de octubre de este presente año de 1680’, también se recoge una descripción de lo sucedido: “Los navíos se levantaban en alto fuera del agua, crujiéndose y golpeándose en las piedras (…) Los montes y sierras arrancaban peñas y disparaban peñascos, con que algunos edificios de caserías cercanas se destruyeron. En particular, la Sierra de Mijas fue espantoso los peñascos que arrojó”.

Los peores terremotos de la historia de España, según el IGN. / L.O

Afirma, además, que en la ciudad se escuchó tal estruendo que “parecía que rodaban muchos coches y gran multitud de hombres a caballo”, y de los vecinos sostiene que cundió el pánico -muchos aún dormían- y abandonaron sus viviendas por miedo al derrumbe. “Los que pudieron desampararon sus casas, dejándose los hijos, los padres y las mujeres, cada uno por librarse”.

Se estima que hubo en torno a 70 víctimas mortales y más de 250 heridos solo en la capital, ya que los efectos se extendieron a otros municipios como el propio Alhaurín, Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Coín, Ronda, Antequera, Pizarra, Álora o Cártama, entre otros, según los datos aportados por la investigación ‘Reevaluación de daños de los terremotos de Málaga de 1494 y 1680’ de las doctoras de la Universidad Complutense Elisa Buforn Peiró y Dolores Muñoz Sobrino. Además de la provincia de Málaga, los daños se extendieron a Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla y incluso Madrid.

Este trabajo recoge también la discusión sobre si este terremoto originó o no un fuerte tsunami, señalando que el nivel del mar creció cinco metros en el puerto de Málaga.

Mil muertos en la Navidad de 1884

En la noche del 25 de diciembre de 1884, Málaga volvió a sufrir los efectos de otro grave terremoto con una intensidad de entre 5,8 y 6,7 y que dejó entre las provincias de Granada y Málaga casi un millar de muertos y unos 1.500 heridos, además de 4.400 casas derruidas y 13.000 casas inhabitables.

terremoto1884 / Instituo Andaluz de Geofísica

Aquel seísmo, conocido como el terremoto de Andalucía, duró unos 20 segundos y tuvo su epicentro en la localidad granadina de Arenas del Rey, en la zona limítrofe con la Axarquía, donde se produjeron las mayores afecciones en territorio malagueño. Así, afectó a Periana, Canillas de Aceituno y Alcaucín y sus efectos también llegaron a la localidad de Antequera, según la información que recoge en su página web el Instituto Andaluz de Geofísica.

En Canillas de Aceituno, el 15% de las viviendas acabaron destrozadas y un 65% sufrieron daños graves, con seis muertos y 35 heridos. En Periana, registraron daños el 60% de las casas de la localidad y hubo 44 muertos y 80 heridos, y debido a los graves efectos se tuvo que construir un nuevo barrio. Y en Alcaucín, el 30% de las casas sufrieron graves daños, con 22 viviendas destrozadas por completos y un balance de seis muertos.