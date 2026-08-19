Muere un hombre tras caer de una tabla de padelsurf y golpearse la cabeza con una roca en Fuengirola

Un hombre de 58 años falleció este martes tras caer de una tabla de padelsurf y golpearse con una roca en la playa Carvajal de Fuengirola (Málaga), han informado a EFE fuentes municipales y de Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 recibió sobre las 18:30 horas un aviso de la Policía Local de Fuengirola de que había un hombre accidentado tras haberse caído en la roca de un espigón, que se encontraba parada cardiorrespiratoria, por lo que movilizó a los efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Fuentes municipales han explicado que el hombre estaba practicando padelsurf y, por motivos que se desconocen, se cayó e impactó con una roca.

Unos bañistas que se encontraban cerca consiguieron sacarlo del agua minutos después de las 18:00 horas, y fue atendido en la playa tanto por los socorristas como por el servicio médico de Playas y el 061, que trataron de reanimarlo durante aproximadamente 40 minutos sin éxito.

Cinco muertes en las playas de Málaga

Este es el quinto fallecimiento que se produce en las playas de la provincia de Málaga en los últimos días tras la muerte el pasado domingo de un hombre de 76 años en Torremolinos, el de una mujer de unos 50 años en Rincón de la Victoria y el del pasado 13 de agosto, cuando murió una mujer de unos 80 años tras ser rescatada del agua en una playa de Málaga y el 27 de julio, un hombre de 60 años en la zona de Guadalmansa en Estepona.