Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un fuerte terremoto en Málaga provocaría grandes dañosMálaga sufrió en 1680 uno de los peores terremotos de su historiaAsí se vive la Feria de Málaga en el Hospital Materno InfantilUn hostelero de la Costa del Sol persigue el récord GuinnessUna trama regularizaba a migrantes con parejas de hecho falsas en MálagaMálaga vuelve a la Primera División ante el Atlético de MadridMelwin Pantzar, el alumno aventajado del UnicajaLas mejores casetas de la Feria de Málaga
instagramlinkedin

Accidente

Muere un hombre tras caer de una tabla de padelsurf y golpearse la cabeza con una roca en Fuengirola

Unos bañistas que se encontraban cerca consiguieron sacarlo del agua minutos después de las 18:00 horas, y fue atendido en la playa tanto por los socorristas como por el servicio médico de Playas y el 061

Playa de Carvajal

Playa de Carvajal / L.O

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

Un hombre de 58 años falleció este martes tras caer de una tabla de padelsurf y golpearse con una roca en la playa Carvajal de Fuengirola (Málaga), han informado a EFE fuentes municipales y de Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 recibió sobre las 18:30 horas un aviso de la Policía Local de Fuengirola de que había un hombre accidentado tras haberse caído en la roca de un espigón, que se encontraba parada cardiorrespiratoria, por lo que movilizó a los efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Fuentes municipales han explicado que el hombre estaba practicando padelsurf y, por motivos que se desconocen, se cayó e impactó con una roca.

Unos bañistas que se encontraban cerca consiguieron sacarlo del agua minutos después de las 18:00 horas, y fue atendido en la playa tanto por los socorristas como por el servicio médico de Playas y el 061, que trataron de reanimarlo durante aproximadamente 40 minutos sin éxito.

Noticias relacionadas y más

Cinco muertes en las playas de Málaga

Este es el quinto fallecimiento que se produce en las playas de la provincia de Málaga en los últimos días tras la muerte el pasado domingo de un hombre de 76 años en Torremolinos, el de una mujer de unos 50 años en Rincón de la Victoria y el del pasado 13 de agosto, cuando murió una mujer de unos 80 años tras ser rescatada del agua en una playa de Málaga y el 27 de julio, un hombre de 60 años en la zona de Guadalmansa en Estepona.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y se siente con fuerza en Málaga
  2. Resurrección Antón, experta en seísmos: 'Van a volver a haber terremotos en el sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe
  3. Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad
  4. Una tormenta de rayos y truenos sorprende a Málaga de madrugada
  5. La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo
  6. Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 en Granada se deja notar en la provincia de Málaga: 'Ha habido un ruido extraño
  7. Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria
  8. Bandera roja y baño prohibido en cuatro playas de Málaga capital este sábado

Muere un hombre tras caer de una tabla de padelsurf y golpearse la cabeza con una roca en Fuengirola

Muere un hombre tras caer de una tabla de padelsurf y golpearse la cabeza con una roca en Fuengirola

Protesta en plena Feria por la ola de desahucios en Málaga: "¿De qué sirve una ciudad llena de luces si hay familias que no saben dónde dormirán esta noche?"

Un terremoto fuerte en Málaga pondría en alto riesgo a casi el 29% de sus edificios

Un terremoto fuerte en Málaga pondría en alto riesgo a casi el 29% de sus edificios

Málaga descarta que el cierre de playas se deba a un fallo en el saneamiento: "Es una situación normal y habitual"

Málaga descarta que el cierre de playas se deba a un fallo en el saneamiento: "Es una situación normal y habitual"

Una trama regularizaba a migrantes con parejas de hecho falsas captadas en Málaga

Una trama regularizaba a migrantes con parejas de hecho falsas captadas en Málaga

Pepe Aguilar, hostelero de la Costa del Sol, camino del Récord Guinness: "Este año lo voy a intentar"

Pepe Aguilar, hostelero de la Costa del Sol, camino del Récord Guinness: "Este año lo voy a intentar"

La Feria de Málaga también llega al Hospital Materno Infantil: así se vive en la cuarta planta de Oncología Pediátrica

La Feria de Málaga también llega al Hospital Materno Infantil: así se vive en la cuarta planta de Oncología Pediátrica

Málaga sufrió en 1680 uno de los peores terremotos de su historia y de la de España: “Dios ha arrojado sobre nosotros lo severo de sus iras”

Málaga sufrió en 1680 uno de los peores terremotos de su historia y de la de España: “Dios ha arrojado sobre nosotros lo severo de sus iras”
Tracking Pixel Contents