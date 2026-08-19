Un paraíso veraniego en plena montaña: así es la piscina de un pequeño pueblo de Málaga con entradas a 3 euros desde la que ver toda la Serranía de Ronda

Una de las piscinas públicas más bonitas de toda Málaga, con precios bajos y las mejores vistas de la Serranía de Ronda. Así califican sus propios vecinos y visitantes la piscina municipal de Jimera de Líbar, uno de los recintos veraniegos más hermosos de la provincia, situado en plena montaña y con las mejores vistas del entorno.

A pesar de encontrarse en un pequeño pueblo malagueño de apenas 400 habitantes, esta piscina pública se ha convertido en todo un emblema de la zona al ofrecer un plan económico en el que refrescarse de las altas temperaturas mientras se disfruta de una panorámica impresionante de toda la Serranía.

Piscina infantil, vegetación y vistas de montaña en Jimera de Líbar

De ese modo, este entorno, que cuenta con una piscina general y otra infantil para que los más pequeños puedan bañarse sin preocupaciones, tiene la particularidad de estar rodeado por un paisaje de ensueño repleto de vegetación salvaje y belleza natural propia de la Serranía de Ronda.

La piscina municipal de Jimera de Libar, una de las más bonitas y baratas de Málaga / .

Además, en estas instalaciones también se encuentra una amplia explanada de césped, así como sombraje, lo que permite que vecinos y visitantes disfruten de una refrescante jornada al aire libre.

Bar, productos de la zona y entrada por 3 euros en la Serranía de Ronda

Este enclave también dispone de un bar en el que degustar los mejores productos de la zona, como sus molletes y sus dulces, traídos cada jornada de las localidades vecinas.

La piscina municipal de Jimera de Libar, una de las más bonitas y baratas de Málaga / .

Pero esta piscina municipal no solo destaca por su privilegiada ubicación y sus opciones de ocio y descanso, sino también por su bajo precio, ya que se puede pasar todo el día en este recinto por tan solo 3 euros.

Abonos de temporada y horario de la piscina en Jimera de Líbar

Un precio que es aún más económico para los residentes y empadronados que deseen hacerse con uno de los bonos de temporada, que cuestan 20 euros para los niños de entre 4 y 13 años, y 30 euros para los adultos a partir de los 14 años.

La piscina municipal de Jimera de Libar, una de las más bonitas y baratas de Málaga / .

Todo ello hace de la piscina municipal de Jimera de Líbar uno de los lugares favoritos de los vecinos de la Serranía de Ronda en el que disfrutar de aguas cristalinas, sombraje y los mejores paisajes en su recinto, disponible de lunes a domingo de 12.00 a 20.30 horas.