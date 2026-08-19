¿Qué pasaría si hay un terremoto fuerte en Málaga?: el 28,84% de los edificios sufrirían daños altos

En apenas cuatro días de diferencia, Málaga y Granada han vivido dos de los mayores terremotos de su historia reciente. Ante esta escalada sísmica en el sur de la Península Ibérica, quizá queda hacerse una pregunta: ¿Están las ciudades preparadas para soportar grandes terremotos en sus superficies? La respuesta es ambigua, pero hay un estudio vigente del Ayuntamiento de Málaga que detalla cómo afectaría a la capital un movimiento sísmico de entre 7 y 8,5 de magnitud.

Cabe destacar que los terremotos que hasta ahora han ocurrido en la provincia tienen una magnitud 5, a lo máximo. Entra dentro de lo "normal" la sismicidad diaria que apenas se deja notar en las ciudades. Aun así, es cierto que, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) reflejado en el último mapa de peligrosidad sísmica del año 2015 y para un periodo de retorno de 475 años, la peligrosidad sísmica en el término municipal de Málaga es la segunda más alta de España. La provincia es una de las zonas de mayor sismicidad de la Península Ibérica, junto a otras provincias andaluzas como Almería y Granada, siendo esta la primera.

La buena noticia es que Málaga tiene un plan de actuación en caso de fuertes movimientos sísmicos. En 2019, el Ayuntamiento publicó el Plan Sísmico de Málaga, un escrito redactado a través de una recopilación de pautas establecidas con Criterios de Homologación de los Planes de Emergencia Municipal, estatal y regional vigentes. El informe detalla que una parte del parque inmobiliario de la ciudad de Málaga está edificada sobre materiales considerados como "blandos", lo que significa que existe cierta susceptibilidad a que se produzcan fenómenos de amplificación de una posible sacudida sísmica.

Tabla de edificaciones y viviendas que se verían afectadas en Málaga en caso de terremotos de magnitudes entre 7 y 8,5 / Ayuntamiento de Málaga

Granada y Málaga son las únicas provincias donde son esperables valores de intensidad sísmica mayores dentro de la comunidad autónoma. El mayor número de edificaciones del término municipal de Málaga se encuentran sobre zonas de intensidad 7,5, donde 26.509 edificaciones en concreto y 89.750 viviendas podrían verse afectadas por un terremoto de esa magnitud. Es más, un movimiento sísmico de intensidad 8 podría afectar a 23.510 edificaciones y, en total, a 156.108 viviendas. Aunque es importante destacar en este punto que los terremotos de magnitud 7,5 y 8 son bastante improbables.

Qué zonas se verían más afectadas

El 56,77% de las edificaciones de Málaga capital tienen un riesgo sísmico moderado, una cifra que contrasta con el 28,84% que tiene un alto riesgo de sufrir daños y un 4,45% que está clasificado como "muy alto".

Mapa de peligrosidad sísmica en el término municipal de Málaga / Simosan

Las zonas de mayor intensidad se encuentran en el Valle del Guadalhorce, un espacio de la ciudad caracterizado por sus industrias, los centros comerciales y el aeropuerto. Sin embargo, el casco histórico de Málaga también es una de zona de riesgo por la existencia de edificaciones antiguas, un factor que, por sí mismo, ya invita a una mayor vulnerabilidad.

Lo cierto es que se puede rebajar la estimación de daños sísmicos si se trabaja en reducir la vulnerabilidad de las edificaciones, aunque el propio estudio de prevención recoge que "sería importante realizar una buena ordenación del territorio y evitar las construcciones en zonas en las que se esperan amplificaciones importantes de sacudidas sísmicas".

Todos los distritos de Málaga sufrirían algún tipo de daño (ya sea leve, moderado, severo o extensivo). Se contabiliza, entre todos, una superficie total de edificaciones dañadas en un posible terremoto de magnitud 7 u 8 por encima del 70%. Según la población que tenían los diferentes distritos de la capital en 2018, Ciudad Jardín sería el más afectado, seguido de Palma-Palmilla, Carretera de Cádiz, Málaga-Este, Bailén-Miraflores, la zona Centro, Churriana, Campanillas, Teatinos y Puerto de la Torre.

Sistemas de alerta a la población en caso de terremoto

Los sistemas de alerta y los canales de información a la población son un punto importante ante cualquier emergencia. Las vías o canales de comunicación que el Ayuntamiento de Málaga define en el Plan de Emergencia Municipal son la megafonía fija y/o móvil, la mensajería masiva y la utilización de las emisoras de radio locales y de los medios digitales de prensa (incluidos aquí también las redes sociales) para avisar a la población.