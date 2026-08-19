Pepe Aguilar, hostelero de la Costa del Sol, camino del Récord Guinness: "Este año lo voy a intentar"

Imaginen a un importante político español, alojado en un hotel de Sevilla, a punto de dar un mitin. De pronto, descubre que se le olvidó el cinturón, así que la gobernanta del hotel corre como el rayo a objetos perdidos, y le proporciona uno.

Pero, como no era su día, el político descubre una mancha en la camisa blanca de esas que se distinguen a varios kilómetros, así que, tras preguntarle la talla de cuello, la misma gobernanta regresa con una camisa impoluta, «que pertenecía a uno de los maleteros del hotel». A los pocos días, el protagonista del mitin fue nombrado presidente del Gobierno de España.

Pepe Aguilar, con su quinto libro con anécdotas reales sucedidas en hoteles. / La Opinión

La anécdota es real y es una de las recopiladas en ‘En los hoteles pasa de tó’, el quinto libro de Pepe Aguilar (La Línea de la Concepción, 1948), quien de sus 42 años en hoteles de la cadena Meliá, ha pasado 29 trabajando en la Costa del Sol.

‘En los hoteles pasa de tó’ es, por cierto, su quinto libro recopilatorio de anécdotas sucedidas en hoteles de medio mundo; muchas de ellas, en hoteles de Málaga y la Costa del Sol. En total, lleva hasta la fecha recopiladas 797 anécdotas, bastantes de ellas tras hablar en persona con sus fuentes.

El joven Pepe Aguilar, en la conserjería del hotel de cinco estrellas Meliá Don Pepe de Marbella, donde comenzó su carrera profesional. / Archivo Pepe Aguilar

«En lugar de viajes largos, con mi mujer hago viajes cortitos, y no me da ningún corte, en los hoteles, hablar con el director o con quien sea para preguntarle por anécdotas», cuenta.

Además, con cinco libros a sus espaldas, ya son muchas las personas del mundo de la hostelería que contactan con él para contarle historias curiosas.

A por el Récord Guinness de anécdotas de hoteles

De hecho, son ya tantas que, como asegura a La Opinión, «este año voy a intentar el Récord Guinness; el año pasado no pude pero este voy a ir a Madrid a hacer las gestiones», detalla.

Pepe Aguilar, en la sede de La Opinión, en 2023, con sus tres primeros libros sobre historias de hoteles. / A.V.

Como señala, no cree que existan tantas recopilaciones de anécdotas recogidas por una sola persona; y siempre empleando el mismo proceso: «Ellos me dan la base, luego el argumento lo preparo bien, lo dejo un tiempo y lo vuelvo a retocar».

El vuelo a Estados Unidos y un giro inesperado de guion

De esta forma, ha dado a conocer anécdotas reales tan curiosas como esta, de su último libro:

En un hotel de la Costa del Sol, un importante hombre de negocios, que pidió que le despertaran para volar al día siguiente a Estados Unidos, bajó indignado porque Susana, la telefonista del hotel, no le había avisado; con lo que había perdido, además, varios vuelos de enlace y reuniones importantes.

Pepe Aguilar en 2011, con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y su antiguo director en el Meliá Costa del Sol, Enrique Cibantos, en la presentación en el Ayuntamiento de su primer libro de anécdotas de hoteles. / Archivo Pepe Aguilar

Recibido por el director, quien le aseguró preocupado que el seguro del hotel cubriría los gastos, a la semana volvió con un regalo para la telefonista. El motivo: uno de los aviones que no tomó ese día sufrió un accidente y murió buena parte del pasaje. El despiste del hotel le salvó la vida.

Pepe Aguilar, persona jovial y activa, subraya que su objetivo al escribir es «que me sirva de entretenimiento», pues los beneficios de sus publicaciones son para sus hijas. Asesor además de un consejo turístico en la Costa del Sol, estos días confiesa que ya está embarcado en el sexto libro, porque sigue con un caudal de sucedidos. ¿Alcanzará las mil anécdotas algún día? De momento, remarca, con casi 800 irá a por el récord del mundo.