Vivienda
Protesta en plena Feria por la ola de desahucios en Málaga: "¿De qué sirve una ciudad llena de luces si hay familias que no saben dónde dormirán esta noche?"
El colectivo Un Techo por Derecho llevó en la noche del martes, al corazón de la Feria de Málaga, la situación de "emergencia habitacional" de una ciudad "con 30 desahucios todas las semanas"
Un Techo por Derecho, el colectivo malagueño que atiende a las personas desahuciadas, visitó en la noche del martes el Real de la Feria, en el Cortijo de Torres, para "visibilizar lo que está pasando en Málaga, para que no se esconda una situación de emergencia detrás de tantos farolillos", informó la exconcejala Rosa Galindo, portavoz de Un Techo por Derecho.
El medio centenar de personas -según datos de los organizadores- que se concentró en la portada de la Feria y que luego paseó por el Real portó carteles con lemas como 'Queremos farolillos y viviendas sociales', 'Fuera fondos buitre de nuestros barrios', 'Los barrios para las vecinas' o 'Farolillos y salero, la casa lo primero'.
Como informó Rosa Galindo a este periódico, la "emergencia habitacional" en la que se encuentra Málaga debe darse a conocer. "La idea era que no se escondan los 30 desahucios a la semana que se están produciendo en Málaga", recalcó.
Entre las personas que formaron parte de la movilización había mujeres desahuciadas que actualmente "están sin alternativa habitacional, aunque se les había prometido que no se quedarían en la calle". Es el caso de la malagueña Teresa, de 72 años, que se quedó sin su piso en alquiler cuando el casero le triplicó el alquiler que pagaba.
Protesta de mujeres desahuciadas, algunas en la calle
También se sumaron a la protesta mujeres desahuciadas como Tita Mari, de 66 años, que vive desde febrero en la calle, o Mariló de 63 años, desahuciada junto a su marido de un piso de calle La Unión, los dos pensionistas, tras 12 años pagando el alquiler, y que han logrado un mes de estancia en una residencia de ancianos, por parte del Ayuntamiento; pero luego no saben qué será de ellos.
Precisamente, y como informó este periódico, el pasado 5 de agosto Un Techo por Derecho organizó una cacerolada delante del Ayuntamiento de Málaga, para protestar por el desahucio de siete mujeres que habían terminado en la calle.
Entre ellas, la malagueña Elvira del Castillo, de 42 años, y con una grave enfermedad pulmonar, quien había intervenido en el pleno pidiendo una vivienda, sin resultado. En su caso, y tras 11 años pagando con puntualidad el alquiler, se quedó sin piso al no renovarle el contrato una empresa valenciana que compró el bloque.
"Una Málaga en la que la vivienda sea un derecho y no una oportunidad de negocio"
Además, durante la concentración, Un Techo por Derecho leyó un manifiesto en el que subrayó que quería "una Málaga donde la vivienda sea un derecho y no una oportunidad de negocio", y que no expulse a los vecinos.
Por este motivo reclamó, entre otras medidas: Más vivienda pública y de alquiler asequible, ningún desahucio sin alternativa habitacional digna y la protección efectiva para las familias vulnerables.
"La ola de desahucios que viene a partir de septiembre es aún peor"
En declaraciones a este periódico, Rosa Galindo reiteró el dato de los 30 desahucios a la semana, por tratarse de"fiable y corroborado". "Nos parece escandaloso porque entendemos que hay muchos más porque no todo el mundo acude a unos servicios sociales, y no todos los desahucios se visibilizan", añadió.
Para la portavoz de Un Techo por Derecho, el origen de esta ola de desahucios es el levantamiento del escudo social en el Congreso de los Diputados este año, y que prorrogaba la moratoria de los desahucios. "Y la ola que viene a partir de septiembre es aún peor", vaticinó y señaló que los voluntarios de un Techo por Derecho, "estamos que no damos abasto".
Por último, puso de manifiesto que la proliferación en Málaga de "asentamientos de gente que no tiene dónde vivir", también es, en parte, el resultado de esta situación.
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