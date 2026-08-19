Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reabren las cuatro playas de Málagsa que seguían cerradas por materia fecalIntervienen 27 kilos de sushi en la Feria de Málaga sin refrigeraciónCasi 2.800 euros más por dormir en el Centro de Málaga en FeriaMás de 3.300 kilos de cocaína entre Portugal y la Costa del SolMuere un hombre tras caer de una tabla de padelsurf y golpearse la cabeza en FuengirolaPosibles alineaciones Atlético de Madrid-Málaga CFLas mejores casetas de la Feria de Málaga según los jóvenesEl árbitro que dirigirá el Atlético de Madrid - Málaga CF
instagramlinkedin

Temperaturas "altísimas" en el agua del mar en el Mediterráneo: La boya del Puerto registra 28,8 grados

Las grúas de contenedores del puerto de Málaga

Las grúas de contenedores del puerto de Málaga / Álex Zea - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

MÁLAGA

Agosto también se está dejando notar en el agua del mar Mediterráneo que está registrando temperaturas "muy por encima de lo normal en estos días para la época del año".

Así, en un mensaje en la red X, el Servicio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía ha incidido en las "temperaturas altísimas del agua del mar en el Mediterráneo, muy por encima de lo normal en estos días para la época del año".

Además, según han precisado en el citado mensaje, recogido por Europa Press, la boya del Puerto de Málaga ha llegado a registrar este pasado martes "un valor increíble" de 28,80ºC.

Noticias relacionadas y más

Aviso amarillo por altas temperaturas

Cabe recordar que este miércoles las altas temperaturas mantendrán el aviso naranja en varios puntos de la provincia de Almería y el nivel amarillo en algunas zonas de Málaga, donde los termómetros podrán alcanzar los 40ºC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y se siente con fuerza en Málaga
  2. Resurrección Antón, experta en seísmos: 'Van a volver a haber terremotos en el sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe
  3. Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad
  4. Una tormenta de rayos y truenos sorprende a Málaga de madrugada
  5. La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo
  6. Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 en Granada se deja notar en la provincia de Málaga: 'Ha habido un ruido extraño
  7. Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria
  8. Bandera roja y baño prohibido en cuatro playas de Málaga capital este sábado

Temperaturas "altísimas" en el agua del mar en el Mediterráneo: La boya del Puerto registra 28,8 grados

Temperaturas "altísimas" en el agua del mar en el Mediterráneo: La boya del Puerto registra 28,8 grados

Málaga reabre al baño las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés tras dos días de cierres por vertidos

Málaga reabre al baño las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés tras dos días de cierres por vertidos

Bendodo acusa al Gobierno de "castigar" a Málaga y reclama inversiones en el tren litoral y carreteras

Bendodo acusa al Gobierno de "castigar" a Málaga y reclama inversiones en el tren litoral y carreteras

Un terremoto fuerte en Málaga pondría en alto riesgo a casi el 29% de sus edificios

Un terremoto fuerte en Málaga pondría en alto riesgo a casi el 29% de sus edificios

Casi 2.800 euros más por dormir en el Centro de Málaga: así se dispara el alojamiento en Feria

Casi 2.800 euros más por dormir en el Centro de Málaga: así se dispara el alojamiento en Feria

Intervenidos en la Feria de Málaga 27 kilos de sushi transportados en el baúl de una moto sin refrigeración

Protesta en plena Feria por la ola de desahucios en Málaga: "¿De qué sirve una ciudad llena de luces si hay familias que no saben dónde dormirán esta noche?"

Gavira cree que el sector turístico en Málaga tiene "enemigos": la falta de vivienda, los impuestos y los incendios

Gavira cree que el sector turístico en Málaga tiene "enemigos": la falta de vivienda, los impuestos y los incendios
Tracking Pixel Contents