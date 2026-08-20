Alquilar una vivienda en verano en la Costa del Sol genera el 70% de los ingresos equivalentes a un año en un piso de Málaga capital

La vivienda en alquiler en las principales costas españolas durante los meses de verano (julio y agosto) ofrece importes muy significativos para sus propietarios. Un estudio del portal Pisos.com revela que en la mayoría del litoral, ocho semanas de alquiler vacacional generan más del 50% de los ingresos equivalentes que produce un piso arrendado durante todo el año en la capital de referencia. En el caso de la Costa del Sol, y según sus datos, una vivienda alquilada genera a sus propietarios unas ganancias de 13.128 euros en julio y agosto, lo que supone un 70,3% de los 18.664 euros que produce un año completo en Málaga.

En Canarias, los 9.640 euros del verano equivalen al 64,1% de los 15.041 euros anuales de Santa Cruz de Tenerife y al 57,4% de los 16.808 euros de Las Palmas de Gran Canaria. El patrón se repite a lo largo del arco mediterráneo.

La Costa Blanca alcanza 9.088 euros, el 61,8% del alquiler anual en Alicante (14.707 euros), y la Costa de Azahar suma 6.800 euros, un 60,7% de los 11.205 de Castellón de la Plana. También superan el umbral la Costa Dorada (7.960 euros, el 55,8% de los 14.264 de Tarragona), la Costa Cálida (6.376 euros, el 53,7% de los 11.869 de Murcia) y las Rías Baixas (5.440 euros, el 51% de los 10.673 de Pontevedra).

Además, en tres zonas concretas —Costa Brava, Baleares y Costa de la Luz— esa proporción se sitúa entre el 94% y el 118%. El análisis de Pisos.com sitúa el beneficio de julio y agosto en la Costa Brava en 14.056 euros, por encima de los 11.950 que genera un piso alquilado los doce meses en Girona. En Baleares (23.384 euros) y la Costa de la Luz (8.352 euros), el verano alcanza el 98,9% y el 94,7% de lo que produce un año entero en Palma (23.649) y Huelva (8.823).

Una imagen aérea de Málaga capital. / Álex Zea

Una rentabilidad diferente para la vivienda de costa

Pisos.com advierte, eso sí, de que la comparativa exige una "lectura cuidadosa", sobre todo a la hora de medir la rentabilidad de una vivienda para quien la compra con fines inversores. «Mientras la rentabilidad de las capitales se calcula sobre doce mensualidades de alquiler, la del litoral se obtiene con los ingresos de julio y agosto, los dos meses en los que estas viviendas se comercializan de forma efectiva. De ahí que las capitales de provincia se muevan en una horquilla que llega hasta el 7,98%, mientras las costas oscilan entre el 1,79% y el 4,04%. El porcentaje mide realidades distintas en cada caso», explica.

Según este portal, la singularidad del producto costero está precisamente en ese desfase. Quien adquiere una vivienda junto al mar suma un retorno económico durante el verano y un retorno de uso durante el resto del año, ya que cualquier fin de semana, puente o escapada fuera de temporada alta se convierte en una estancia sin coste de alojamiento.

«El propietario del litoral firma dos 'contratos' con la misma vivienda, uno con el mercado durante ocho semanas y otro consigo mismo durante los diez meses restantes, y la rentabilidad únicamente recoge el primero», señala el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

«El listón del comprador de segunda residencia se ha rebajado y eso ha ampliado el mercado. Hoy basta con que el verano cubra el IBI, la comunidad, los suministros y una parte razonable de la cuota hipotecaria», apunta.